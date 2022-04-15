Erciyes'te ilkbaharda kayak keyfi

Haberler - Anadolu Ajansı | 15.04.2022 - 11:05

İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes'teki kayak merkezinde ziyaretçiler, ilkbaharda kayak yapma imkanı buluyor. Kayakseverler pistlerde hafta sonları gece kayağı da yapabiliyor.

Erciyes'te ilkbaharda kayak keyfi - 1

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri haline gelen 'te ilkbaharda da kayak keyfi devam ediyor.

Erciyes'te ilkbaharda kayak keyfi - 2

Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi, yerli ve yabancı kayak ve snowboard tutkunlarını ağırlıyor.

Erciyes'te ilkbaharda kayak keyfi - 3

Kayakseverler, merkezdeki dört farklı kapıda toplam 112 kilometre uzunluğa ulaşan farklı eğimdeki 41 pistte kayak yaptı.

Erciyes'te ilkbaharda kayak keyfi - 4

Doğası ve modern tesisleriyle dikkati çeken, siyah, kırmızı ve mavi kategorilerde zorluk derecelerine sahip pistlerde hafta sonları gece kayağı da yapılıyor.

Erciyes'te ilkbaharda kayak keyfi - 5

Öte yandan pistlerde kar kalınlığı 130 santimetre ölçüldü.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER