Eski Taş Çağı'ndan kalma Tekkeköy Mağaraları'nı yılda 300 bin kişi ziyaret ediyor

Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi'nin her geçen gün daha çok ilgi gördüğünü dile getiren Togar şunları kaydetti:

"Son bir yılda resmi kayıtlı olarak 300 bin ziyaretçi ağırladık. Burayı ziyaret eden herkesin mağaralara kadar gezip görebilmeleri, onların içerisindeki en azından bir fotoğrafı, anıyı ölümsüzleştirebilmeleri için burada ahşap yürüyüş yolları yaptık. Şimdi önümüzdeki süreç içerisinde vadimizin ortasından geçen trafikten arındırılmış bölge için bir hayalimiz var. Her iki tepeye ziyaretçileri götürüp getirebilecek teleferik ve ortadan geçen dereyi şişirme yöntemiyle su tutup içerisinde küçük bir Venedik oluşturmayı arzu ediyoruz."