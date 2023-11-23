Eski Taş Çağı'ndan kalma Tekkeköy Mağaraları'nı yılda 300 bin kişi ziyaret ediyor
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan ve Eski Taş Çağı'ndan (Paleolitik Dönem) kalan Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi'ni son bir yılda 300 bin kişi ziyaret etti.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yer alan ve geçmişi Eski Taş Çağı'na kadar uzanan arkeolojik sit alanı "Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi"nin turizm potansiyelini artırmak amacıyla Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca (DOKAP) desteklenen, Tekkeköy Belediyesince hayata geçirilen yaklaşık 3 milyon liralık "Gezi ve Yürüyüş Yolları ile Seyir Terasları" projesi geçen yıl tamamlandı.