Fotoğraf tutkunu dalgıçlar, Mersin kıyılarındaki su altı kanyonlarını görüntülüyor

"FOTOĞRAFÇILAR İÇİN İDEAL BİR ALAN"

Çete, dalış eğitmenliğinin yanı sıra ilgilendiği su altı fotoğrafçılığıyla da mavi suların derinliklerini kadrajına aldığını anlattı.

Kanyonların su altı fotoğrafçıları için doğal bir stüdyo olduğunu aktaran Çete, "Beyaz bir zemin ve mavi bir tonla güzel bir perspektif yaratan kanyonlar, fotoğrafçılar için ideal bir alan. Fotoğraf çekmek için kanyona gelen birçok dalgıç oluyor. Bizler de dalıcılarımıza rehberlik ediyoruz, hem canlıların hem de kanyonların olduğu bölgede fotoğraf çekmek için dalışlar yapıyoruz" diye konuştu.