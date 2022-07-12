Fotoğraf tutkunu dalgıçlar, Mersin kıyılarındaki su altı kanyonlarını görüntülüyor

Haberler - Anadolu Ajansı | 12.07.2022 - 12:09 - Son Güncelleme : 12.07.2022 - 12:23
Sahip olduğu 321 kilometrelik sahil şeridiyle Mersin'de, mavi suların derinliklerine inen dalgıçlar, su altı kanyonlarının güzelliklerini kayıt altına alıyor.
Yaklaşık iki kilometrelik alanı kapsayan su altı kanyonları, doğal resif olmanın yanı sıra çok sayıda deniz canlısına da ev sahipliği yapıyor.
Su altı kanyonları, dip yapısı ve çeşitli deniz canlılarını barındırmasıyla, fotoğraf tutkunları için doğal stüdyo görevi de görüyor.
Yaklaşık 8-13 metre derinliğe dalan dalgıçlar, kanyonların yanı sıra vatoz, aslan balığı, asker balığı ve denizatı gibi canlıları da görüntüleme fırsatı buluyor.
Fotoğraf tutkunları da gerekli dalış eğitimlerini aldıktan sonra bölgede mavi suların derinliklerine inerek, su altı canlılığına tanıklık ediyor.
Dalış eğitmeni Ertuğrul Çete, kanyonların bölgedeki vazgeçilmez dalış noktalarından olduğunu söyledi.
Tatlı suyun denize akmasıyla oluşan kanyonların deniz canlılarının da gizlenebilecekleri alanlardan olduğunu aktaran Çete, kanyon çevresinde çok fazla canlı çeşitliliğinin bulunduğunu belirtti.
Çete, dalış eğitmenliğinin yanı sıra ilgilendiği su altı fotoğrafçılığıyla da mavi suların derinliklerini kadrajına aldığını anlattı.
Kanyonların su altı fotoğrafçıları için doğal bir stüdyo olduğunu aktaran Çete, "Beyaz bir zemin ve mavi bir tonla güzel bir perspektif yaratan kanyonlar, fotoğrafçılar için ideal bir alan. Fotoğraf çekmek için kanyona gelen birçok dalgıç oluyor. Bizler de dalıcılarımıza rehberlik ediyoruz, hem canlıların hem de kanyonların olduğu bölgede fotoğraf çekmek için dalışlar yapıyoruz" diye konuştu.
Mersin'deki kanyonlarda çok güzel fotoğraflar çektiğini anlatan dalgıç Ömer Akıncı, "Canlılık iyiydi, görsellik güzeldi. Dalışımızda çok güzel kareler yakaladık ve arşivimize ekledik. Bugüne kadar görmediğim birkaç canlıya burada rastladım. Canlıların haricinde görsellik de vardı. Kayalar, yosunlar ve deniz kabuklarının olması güzel bir efekt yarattı, iyi fotoğraflar çektik" dedi.
Dalgıç Özgün Köse de önceki yıllara göre denizdeki canlı popülasyonunun daha iyi olduğunu gözlemlediğini belirterek, “Kanyonlarda dalış yapmak insanı farklı bir duyguya sokuyor. Birçok farklı deniz canlısının fotoğraflarını çektik, keyifli bir dalıştı” dedi.
İşte Mersin kıyılarındaki dalışlardan yansıyan diğer kareler...