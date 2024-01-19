Gaddar dizisinin oyuncuları kimler? (Gaddar konusu ve oyuncu kadrosu)

AYDAN KARAKTERİ HAKKINDA

Aydan 27-28 yaşlarında tamamen mahalle kültürüyle büyümüş, çok erken yaşta babasını çok haksız bir şekilde kaybetmiş bir kadın. O yüzden hayata karşı bir savaşı var ve asla haksızlıklara boyun eğmeyen bir karakter. Şimdiye kadar oynadığım projelerden onu en büyük ayıran şey de sanırım mahalle kültürüyle büyümüş olması ve içinin bir yerinde eril tarafını sıkı sıkıya tutuyor oluşu.