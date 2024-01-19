Gaddar dizisinin oyuncuları kimler? (Gaddar konusu ve oyuncu kadrosu)
Ay Yapım imzalı yeni dizi Gaddar için geri sayım devam ediyor. Farklı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi 19 Ocak Cuma akşamı ilk bölümüyle ekranlara gelecek. Peki, Gaddar dizisinin oyuncuları kimler? İşte cuma akşamları yayımlanacak olan Gaddar dizisinin kadrosu ve konusuyla ilgili ayrıntılar...
Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan ve Onur Saylak’ın yer aldığı Erdal Özyağcılar, Laçin Ceylan, Hakan Salınmış, Müge Bayramoğlu, Deniz Özerman, Neslihan Yeldan, Fatih Berk Şahin, Aytek Şayan, Musab Ekici ve Uğur Yıldıran gibi önemli isimleri kadrosunda buluşturan Gaddar'ın ilk bölümü 19 Ocak 2024 tarihinde yayımlanacak.