Gaddar dizisinin oyuncuları kimler? (Gaddar konusu ve oyuncu kadrosu)

Ay Yapım imzalı yeni dizi Gaddar için geri sayım devam ediyor. Farklı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi 19 Ocak Cuma akşamı ilk bölümüyle ekranlara gelecek. Peki, Gaddar dizisinin oyuncuları kimler? İşte cuma akşamları yayımlanacak olan Gaddar dizisinin kadrosu ve konusuyla ilgili ayrıntılar...

Gaddar dizisinin oyuncuları kimler? (Gaddar konusu ve oyuncu kadrosu) - 1

Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan ve Onur Saylak’ın yer aldığı Erdal Özyağcılar, Laçin Ceylan, Hakan Salınmış, Müge Bayramoğlu, Deniz Özerman, Neslihan Yeldan, Fatih Berk Şahin, Aytek Şayan, Musab Ekici ve Uğur Yıldıran gibi önemli isimleri kadrosunda buluşturan Gaddar'ın ilk bölümü 19 Ocak 2024 tarihinde yayımlanacak.

N-LIFE HABERLERİ

Gaddar dizisinin oyuncuları kimler? (Gaddar konusu ve oyuncu kadrosu) - 2

Asker dönüşü yaşadığı olaylar sonucu acımasız bir katile dönüşen Levent’in hikâyesini konu alan “Gaddar” dizisinde Çağatay Ulusoy ile Sümeyye Aydoğan iki sevgiliyi canlandıracak.

Gaddar dizisinin oyuncuları kimler? (Gaddar konusu ve oyuncu kadrosu) - 3

GADDAR DİZİSİ KONUSU

Uzun süren askerlik görevinden evine gelen Dağhan’ın (Çağatay Ulusoy) hayatı artık bıraktığı gibi değildir. Sevdiği kız Aydan (Sümeyye Aydoğan) ona haber vermeden çekmiş gitmiş, kardeşi Rüzgar (Fatih Berk Şahin) ise karanlık bir dünyanın içine düşmüştür. Dağhan’ın bir anda tepetaklak olan hayatının içinde gaddara dönüşüm hikayesini konu alıyor.

Gaddar dizisinin oyuncuları kimler? (Gaddar konusu ve oyuncu kadrosu) - 4

AYDAN KARAKTERİ HAKKINDA

Aydan 27-28 yaşlarında tamamen mahalle kültürüyle büyümüş, çok erken yaşta babasını çok haksız bir şekilde kaybetmiş bir kadın. O yüzden hayata karşı bir savaşı var ve asla haksızlıklara boyun eğmeyen bir karakter. Şimdiye kadar oynadığım projelerden onu en büyük ayıran şey de sanırım mahalle kültürüyle büyümüş olması ve içinin bir yerinde eril tarafını sıkı sıkıya tutuyor oluşu.

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