Gece kulübü girişi yapılan Athena Tapınağı'ndaki restorasyonda sona yaklaşıldı
Antalya'daki Side Antik Kenti'nde 2 yıl önce kalıntıların gece kulübü girişi olarak kullanılması nedeniyle koruma ve onarım çalışması başlatılan Athena Tapınağı'ndaki restorasyonda sona yaklaşıldı. Temel yapısı ortaya çıkarılıp 4 sütunu yerine konulan tapınak, restorasyon sonrası ilk günkü görünümüne benzer haliyle ziyarete açılacak.
Manavgat ilçesindeki Side Antik Kenti'nde milattan sonra 150'li yıllarda Roma döneminde kurulan Apollon ve Athena tapınakları, bugün, yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği turizm merkezine dönüştü.
2 Mayıs 2022'de tapınakların bulunduğu alanın yanındaki özel mülkte 'Apollon' isimli gece kulübü açıldı. Eğlence mekanının girişi ve kapısı olarak, Side Müze Müdürlüğü denetiminde Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feriştah Alanyalı başkanlığındaki kazı çalışmalarının sürdüğü alandaki tarihi kalıntılar kullanıldı.