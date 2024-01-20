Gece kulübü girişi yapılan Athena Tapınağı'ndaki restorasyonda sona yaklaşıldı

Orijinal kaideler yerine koyuldu, eksik kaidelerin yerine o dönemin yapısına uygun mermer kaideler hazırlandı. Tapınağın 4 sütunu, tamamen ayağa kaldırılıp sağlamlaştırılması için çelik yapıyla korumaya alındı. Yarım haldeki 26 sütun ise yerine yerleştirilecek.