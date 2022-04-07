Gezginlerin rotası Tunceli Çırtan Şelalesi

Haberler - Anadolu Ajansı | 07.04.2022 - 15:04

Tunceli şehir merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Pülümür Vadisi'nde yer alan, kar ve yağmur sularıyla debisi yükselen Çırtan Şelalesi gezginlerin rotası oldu. Şelaleye günübirlik turlarla gelen gezi grupları, doğayla iç içe şehir stresinden uzak vakit geçirebiliyor.

Gezginlerin rotası Tunceli Çırtan Şelalesi - 1

'deki Pülümür Vadisi'nde karların erimesiyle yaklaşık 60 metre yükseklikten akan Çırtan Şelalesi, ziyaretçilerine şehir stresinden uzakta doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sunuyor. 

Gezginlerin rotası Tunceli Çırtan Şelalesi - 2

Yüksek rakımlı dağların arasında kurulu Tunceli, zengin bitki örtüsü, endemik türleri ve yaban hayatı varlığının yanı sıra tarihi dokusuyla dikkati çekiyor.

Gezginlerin rotası Tunceli Çırtan Şelalesi - 3

Her mevsim farklı güzelliklere ev sahipliği yapan kentte, ziyaretçiler kışın kayak, ilkbahar ve yaz aylarında kamp, kano, rafting, trekking ve doğa yürüyüşü gibi etkinlikler gerçekleştiriyor.

Gezginlerin rotası Tunceli Çırtan Şelalesi - 4

Hava sıcaklığının arttığı bugünlerde, kar ve yağmur sularıyla oluşan Pülümür Vadisi'ndeki Çırtan Şelalesi de sarp kayalıklar arasından ve yaklaşık 60 metre yükseklikten akan görüntüsüyle dikkati çekiyor.

Gezginlerin rotası Tunceli Çırtan Şelalesi - 5

Şelaleye günübirlik turlarla giden gezi grupları, il merkezinden araçlarla yola çıkarak 10 kilometrelik yolculuk sonunda Uzuntarla köyü mevkisine varıyor.

Köydeki köprüyü kullanarak Pülümür Çayı'ndan karşıya geçen gezginler, daha sonra meşe ormanları arasında şelaleye doğru yürüyüşe başlıyor.

Gezginlerin rotası Tunceli Çırtan Şelalesi - 6

Yaklaşık 1 saatlik zorlu yolculuğun sonunda şelaleye ulaşan doğa ve fotoğraf tutkunları, burada doğayla iç içe şehir stresinden uzak vakit geçiriyor.

Gezginlerin rotası Tunceli Çırtan Şelalesi - 7

Doğa tutkunlarından Babürşah Taşlı, Tunceli doğasının her mevsim farklı güzelliklere büründüğünü söyleyerek, "Yaklaşık 1,5 kilometrelik parkurdan şelaleye geldik. Parkurun ilk kilometrelerinde düz bir arazide yürüdük ve bu sırada meşe ağaçlarının arasında açan nevruz çiçekleri ilgimizi çekti. Şelaleye ulaşmak için 250 metrelik sarp bir yamaçtan geçtik" dedi.

Gezginlerin rotası Tunceli Çırtan Şelalesi - 8

"DOĞAYA SAHİP ÇIKALIM"

Ziyaretçilerden Faruk Karakeçili, şelalenin tabiatla bütünleşerek eşsiz manzaralar sunduğunu belirterek, "Buradaki güzellikleri koruyalım, bu alanlar doğal yaşamın bir parçası. Bölgede yaban keçilerinden izler gördük, lütfen doğaya sahip çıkalım" diye konuştu.

Gezginlerin rotası Tunceli Çırtan Şelalesi - 9

İŞTE ÇIRTAN ŞELALESİ'NDEN YANSIYAN GÖRÜNTÜLER...

Gezginlerin rotası Tunceli Çırtan Şelalesi - 10
Gezginlerin rotası Tunceli Çırtan Şelalesi - 11
Gezginlerin rotası Tunceli Çırtan Şelalesi - 12

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