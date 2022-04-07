Gezginlerin rotası Tunceli Çırtan Şelalesi

Doğa tutkunlarından Babürşah Taşlı, Tunceli doğasının her mevsim farklı güzelliklere büründüğünü söyleyerek, "Yaklaşık 1,5 kilometrelik parkurdan şelaleye geldik. Parkurun ilk kilometrelerinde düz bir arazide yürüdük ve bu sırada meşe ağaçlarının arasında açan nevruz çiçekleri ilgimizi çekti. Şelaleye ulaşmak için 250 metrelik sarp bir yamaçtan geçtik" dedi.