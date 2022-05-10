Göbeklitepe günlük bazda en çok ziyaretçiye ulaştı

Haberler - Anadolu Ajansı | 10.05.2022 - 12:00
12 bin yıllık geçmişiyle ‘tarihin sıfır noktası’ olarak nitelendirilen Göbeklitepe, keşfedildiği günden bu yana turistlerin ilgisini çekmeye ve her yıl binlerce turisti ağırlamaya devam ediyor.
Bölgeye yönelik yapılan tatil planlarında gezilmesi gereken yerlerin ilk sırasında yer alan Göbeklitepe, Ramazan Bayramı'nda da yine binlerce kişiyi ağırladı.
Şimdiye kadar günlük bazda en fazla ziyaretçiyi 29 Ekim 2021'de 7 bin 100 kişiyle gerçekleştiren Göbeklitepe, Ramazan Bayramı'nın 2. gününe denk gelen 3 Mayıs 2022'de 10 bin 272 ziyaretçi sayısına ulaştı.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, Göbeklitepe'nin 2018'de UNESCO Dünya Mirası asıl listesine alınmasının ardından bilinirliğinin hem yerelde hem de uluslararası arenada arttığını söyledi.
Bu tanıtımların ziyaretçi sayısında da büyük artış sağladığını belirten Aydın, şunlarıs söyledi:
"Göbeklitepe yıldan yıla ziyaretçi sayısını artırmaya başlamış durumda. Sadece Şanlıurfa'nın değil tüm Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin turizm noktasında bir lokomotifi durumunda. 2021 yılında Göbeklitepe tüm Türkiye'deki müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı bakımından beşinci sıradaydı, bu yıl için beklentimiz bir üst sıraya çıkabilmek."
Aydın, Göbeklitepe'nin yılbaşından bu yana gerçekleşen ziyaretçi sayısının da 171 bin 226 olduğunu, yıl sonuna kadar bu sayının katlanarak artmasını beklediklerini vurguladı.
İşte Göbeklitepe'den yansıyan kareler...