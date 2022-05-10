Göbeklitepe günlük bazda en çok ziyaretçiye ulaştı

Bu tanıtımların ziyaretçi sayısında da büyük artış sağladığını belirten Aydın, şunlarıs söyledi:

"Göbeklitepe yıldan yıla ziyaretçi sayısını artırmaya başlamış durumda. Sadece Şanlıurfa'nın değil tüm Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin turizm noktasında bir lokomotifi durumunda. 2021 yılında Göbeklitepe tüm Türkiye'deki müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı bakımından beşinci sıradaydı, bu yıl için beklentimiz bir üst sıraya çıkabilmek."