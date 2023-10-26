Güney Kore'den "Hayat bu değil" düşüncesiyle yola çıkan çift, karavanla dünyayı turluyor

Yolculuk boyunca çok güzel tecrübeler edindiğini ve pek çok farklı ülkenin insanlarıyla tanıştığını aktaran Park, "İnsanlar çok iyi bir tavır sergiliyor. Çok farklı kültürleri görüyorum. Ailem gibi seviyorum" diye konuştu.

Park, "Balela" adını verdiği karavanı uzun ve yüksek olduğu için bazen sorunlu ve kötü yollarda tehlikeli anlar yaşadığını ifade etti.

Türkiye'nin güzel bir ülke ve insanlarının da sıcakkanlı olduğunu vurgulayan Park, "Birçok şehri de ziyaret ettim. İstanbul çok güzel bir yer. İnsanlar da çok iyi. Şimdi Ankara'dayım, 2 kez buraya geldim. Ankara halkı da çok iyi ve arkadaş canlısı" değerlendirmesini yaptı.