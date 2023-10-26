Güney Kore'den "Hayat bu değil" düşüncesiyle yola çıkan çift, karavanla dünyayı turluyor
Uzun yıllardır Güney Kore'de yaşayan ve sağlık sorunu sonrası "Hayat bu değil" düşüncesiyle karısı Shin How-son ile dünyayı karavanla dolaşmaya karar veren Pakistan asıllı Park Hyeon-min, 2 yılda 80 ülke gezerek farklı insan ve kültürleri tanımak istiyor.
Uzun yıllardır Güney Kore'de yaşayan ve sağlık sorunu sonrası "Hayat bu değil" düşüncesiyle karısıyla dünyayı dolaşmaya karar veren Pakistan asıllı Park Hyeon-min, karavanla 2 yılda 80 ülke gezerek farklı insan ve kültürleri tanımak istiyor.
Dünya turu için 5 ay önce karısı Shin How-son ile Güney Kore'den yola çıkan Park, sırasıyla Rusya, Moğolistan, Kazakistan, Tacikistan, Kırgızistan, Özbekistan, Afganistan ve Gürcistan'ı gezdikten sonra Türkiye'ye geldi.