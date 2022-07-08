Güney Afrika'nın en yaşlı binası: Ümit Kalesi

“KALE TÜRKİYE AÇISINDAN DA ÖNEM TAŞIYOR”

Son yıllarda bölgedeki Müslüman Malay nüfusun da kalede kültürel etkinlikler düzenlemeye başlamasının bir sonucu olarak kalede Cape Müslüman ve Köle Miras Müzesinin açıldığını dile getiren Karadağ, burada Hollandalı sömürgecilerce bölgeye getirilen Malayların kültürüne ait birçok unsurun sergilendiğini söyledi.

Karadağ, müzedeki Ebubekir Efendi bölümüne de değinerek "Bu yüzden kale artık Türkiye açısında da önem taşıyor" diye konuştu.