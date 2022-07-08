Güney Afrika'nın en yaşlı binası: Ümit Kalesi

Haberler - Anadolu Ajansı | 08.07.2022 - 17:22 - Son Güncelleme : 08.07.2022 - 17:46
Güney Afrika’nın Cape Town şehrindeki Ümit Kalesi, ülkenin hala ayakta kalan ve en eski yapılarından biri.
Hollanda Doğu Hindistan Şirketi tarafından 1666-1679 yıllarında, Avrupa'dan Güneydoğu Asya'ya uzanan ticaret yolu üstünde bir ikmal ve güvenlik istasyonu olarak inşa edilen kale, bugün Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki en eski bina olma özelliğini de koruyor.
Cape Town şehir merkezinde yer alan Ümit Kalesi, bugün sömürge döneminden kalma zengin müze koleksiyonlarına ev sahipliği yapıyor.
Kaledeki Cape Müslüman ve Köle Miras Müzesi Küratörü avukat Igshaan Higgins, yaptığı açıklamada, Ümit Kalesi'nin Güney Afrika'daki en eski sömürge dönemi mimari yapısı olduğuna dikkati çekerek kalenin dünya genelinde 17. yüzyıl askeri mimarisinde türünün en iyi korunmuş örneklerinden olduğunu belirtti.
Higgins, tarihte bölgede sivil, siyasi ve askeri yaşamın merkezi olduğuna dikkati çektiği kalenin bugün de kültürel merkez olarak vazifesini sürdürdüğünü söyledi.
Ümit Kalesi'nin oldukça zengin koleksiyonlara ev sahipliği yaptığını aktaran Higgins, "Bu müzeler ve sergiler arasında Güney Afrika Iziko Müzeleri tarafından yönetilen William Fehr Koleksiyonu, Camissa Müzesi, Cape Müslüman ve Köle Mirası Müzesi ile Ümit Kalesi Askeri Müzesi bulunuyor” dedi.
Higgins, Osmanlı tarafından bölgeye gönderilen İslam alimi Ebubekir Efendi'nin Güney Afrikalı ressam Mustapha ‘Fanie’ Abrahams tarafından yapılmış bir portre çalışmasının da bu yıl itibarıyla Cape Müslüman ve Köle Mirası Müzesi'nde sergilenmeye başladığını söyledi.
Cape Town Üniversitesi Afrika Çalışmaları doktora öğrencisi Esma Karadağ, ülkenin en eski yapısı durumundaki kalenin bugün zengin müze koleksiyonlarına sahip olmasının yanı sıra Türkler tarafından da beğeniyle takip edilen etkinliklere ev sahipliği yaptığını anlattı.
Karadağ, kalenin özgün beşgen mimari yapısının Güney Afrika tarihinde önemli bir sembol olduğuna dikkati çekerek "Öyle ki bu beşgen kale, 2003'e kadar Güney Afrika ordusunun bayraklarında sembol olarak kullanılmıştır" dedi.
Son yıllarda bölgedeki Müslüman Malay nüfusun da kalede kültürel etkinlikler düzenlemeye başlamasının bir sonucu olarak kalede Cape Müslüman ve Köle Miras Müzesinin açıldığını dile getiren Karadağ, burada Hollandalı sömürgecilerce bölgeye getirilen Malayların kültürüne ait birçok unsurun sergilendiğini söyledi.
Karadağ, müzedeki Ebubekir Efendi bölümüne de değinerek "Bu yüzden kale artık Türkiye açısında da önem taşıyor" diye konuştu.
Ümit Kalesi, özgün 17. yüzyıl Avrupa kale mimarisi ve zengin koleksiyonlara sahip müzeleriyle kenti ziyaret eden turistlerin ve tarihseverlerin en önde gelen uğrak noktalarından biri.
Cape Town'un en merkezi noktalarından birinde yer alan Ümit Kalesi, renkli duvarlarıyla ünlü tarihi Malay mahallesi Bo-Kaap'a ve diğer gözde turistik noktalara da oldukça yakın bir konumda bulunuyor.