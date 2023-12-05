İsfahan'daki Ali Kapu Sarayı geçmişten bugüne ihtişamını koruyor
İran'ın İsfahan şehrindeki Ali Kapu Sarayı, yapılışının üzerinden yüzlerce yıl geçmesine rağmen Nakş-i Cihan Meydanı'ndaki ihtişamından hiçbir şey kaybetmeden misafirlerini ağırlamaya ve tarihini anlatmaya devam ediyor.
Safevi devletinin başkenti İsfahan'daki Ali Kapu Sarayı, şehrin en hareketli merkezlerinden Nakş-i Cihan Meydanı’nın batı kısmında bulunuyor.
Çevresindeki tarihi yapılarla UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan meydanın parçası niteliğindeki sarayın geçmişi Timurlular devrine uzanıyor. Safevi hükümdarı 1. Şah Abbas döneminde iki katlı olarak yeniden inşa edilen saray, 2. Şah Abbas döneminde yeni katlar ve balkonlarla genişletilmiş.