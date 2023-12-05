İsfahan'daki Ali Kapu Sarayı geçmişten bugüne ihtişamını koruyor

Dönemin hükümet sarayı olarak kullanılan tarihi bina 6 katlı olmasına rağmen önden bakıldığında 4, arkadan bakıldığında 5 katlı bir görünüme sahip. İçeri girinceye kadar 6 katlı olduğu anlaşılmayan bu eşsiz mimari yapı hâlâ yapıldığı ve restore edildiği dönemlerin izlerini taşıyor.

Kemerli, uzun bir koridor ile ziyaretçilerini karşılayan sarayın giriş katı gelenlerin ilgi duyduğu yerlerin başında geliyor. Akustik özelliği bulunan bu kısmın bir köşesinde fısıltıyla konuşulan şeyler hemen karşıdaki köşeden rahatlıkla duyulabiliyor. Ziyaretçiler bunu deneyimlemeden üst katlara geçmeyi tercih etmiyor.

Bu bölümün hemen üstündeki kubbeye işlenmiş eşsiz desenler ise Şah Abbas Deseni olarak adlandırılıyor. Ortada bulunan güneş tasarımının etrafındaki desenler merkeze doğru küçülmeye başlıyor. Bu dairesel küçülme kubbeye daha fazla derinlik katıyor.