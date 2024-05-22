Japonları bıktıran turist akını: Fuji Dağı manzarası branda ile kapatıldı

"ÇOK DAHA JAPON HİSSETTİRDİĞİ ALGISI"

Kasabanın birçok noktasından Fuji Dağı görünürken, branda çekilen noktada Fuji Dağı, yaygın market zinciri Lawson ile aynı karede üst üste çekilebiliyor.

Diğer çekim yerlerine kıyasla söz konusu nokta, sosyal medyada, "çok daha Japon hissettirdiği için daha popüler hale geldiği" şeklinde tarif ediliyor.