Japonları bıktıran turist akını: Fuji Dağı manzarası branda ile kapatıldı

Japonya'ya giden turistlerin sayısında bu yıl rekor bir artış var. Ancak bu artış Japon halkını bıktırmış durumda. Ülkenin en yüksek dağı olan Fuji'nin görülebildiği noktaya turist akınını önlemek için bariyer yapıldı. Bariyerin inşasının tamamlanmasıyla dağ manzarası kapandı.

Japonları bıktıran turist akını: Fuji Dağı manzarası branda ile kapatıldı - 1

Resmi Kyodo ajansının haberine göre, Fujikawaguçiko kasabasındaki söz konusu fotoğraf noktasının internette viral olmasının ardından yaşanan turist sayısındaki artış, çöp birikintileri ve trafik kurallarına uyulmaması gibi sorunlara neden olunca kasaba yönetimi önlem almak zorunda kaldı.

N-LIFE HABERLERİ

Japonları bıktıran turist akını: Fuji Dağı manzarası branda ile kapatıldı - 2

Yönetim, bu kapsamda söz konusu noktaya 2,5 metre yüksekliğinde ve 20 metre genişliğinde branda astı.

Japonları bıktıran turist akını: Fuji Dağı manzarası branda ile kapatıldı - 3

Fuji Dağı'na tırmanış rotalarından Yoşida Patikası eteğindeki kasaba, dağ manzaralı fotoğraf noktası nedeniyle yabancı turistlerin uğrak noktası olmuştu.

Japonları bıktıran turist akını: Fuji Dağı manzarası branda ile kapatıldı - 4

Yönetim, kalabalığı kontrol altında tutmak için bölgeye güvenlik görevlileri yerleştirmeye ve İngilizce uyarılar yayınlamaya başlamış ancak söz konusu önlemler, istenilen sonucu vermemişti.

Japonları bıktıran turist akını: Fuji Dağı manzarası branda ile kapatıldı - 5

Fujikawaguçiko yönetimi, yabancı turistlerin yol açtığı sorunların, yerel halkı "bıktırdığını" ifade ederek, önlem alacağını bildirmişti.

Japonları bıktıran turist akını: Fuji Dağı manzarası branda ile kapatıldı - 6

Bölgede "turist istilası" şeklinde nitelenen durum karşısında, uyarıları dikkate alınmayan yönetim, popüler manzara ve çekim noktasına branda çekme kararı almıştı.

Japonları bıktıran turist akını: Fuji Dağı manzarası branda ile kapatıldı - 7

"ÇOK DAHA JAPON HİSSETTİRDİĞİ ALGISI"

Kasabanın birçok noktasından Fuji Dağı görünürken, branda çekilen noktada Fuji Dağı, yaygın market zinciri Lawson ile aynı karede üst üste çekilebiliyor.

Diğer çekim yerlerine kıyasla söz konusu nokta, sosyal medyada, "çok daha Japon hissettirdiği için daha popüler hale geldiği" şeklinde tarif ediliyor.

Japonları bıktıran turist akını: Fuji Dağı manzarası branda ile kapatıldı - 8

Lawson mağazasının karşı kaldırımında "aşırı kalabalıklaşan" turistler, trafik işaretleri ve güvenlik görevlilerinin uyarılarına rağmen yerel halk nezdinde şikayetlere yol açıyor.

Araçlarını fotoğraf çekim noktasına yasa dışı park eden turistlerin, "daha iyi görüntü yakalayabilmek" amacıyla caddede konuşlu binaların çatılarına tırmandığı görülebiliyor.

Japonları bıktıran turist akını: Fuji Dağı manzarası branda ile kapatıldı - 9

ULUSAL SİMGE

Japonya'da Yamanaşi ve Şizuoka eyaletleri arasında yer alan, "UNESCO Dünya Mirası listesinde" bulunan 3 bin 776 metrelik Fuji Dağı, ülkenin ulusal simgelerinden biri.

Japonları bıktıran turist akını: Fuji Dağı manzarası branda ile kapatıldı - 10

Başkent Tokyo'dan Fuji Dağı'na en kolay ulaşım noktalarından kabul edilen Yoşida Patikası, başlangıç düzeyinde tırmanışçılar için popüler kabul ediliyor.

Japonları bıktıran turist akını: Fuji Dağı manzarası branda ile kapatıldı - 11
Japonları bıktıran turist akını: Fuji Dağı manzarası branda ile kapatıldı - 12
Japonları bıktıran turist akını: Fuji Dağı manzarası branda ile kapatıldı - 13
Japonları bıktıran turist akını: Fuji Dağı manzarası branda ile kapatıldı - 14
Japonları bıktıran turist akını: Fuji Dağı manzarası branda ile kapatıldı - 15
Japonları bıktıran turist akını: Fuji Dağı manzarası branda ile kapatıldı - 16
Japonları bıktıran turist akını: Fuji Dağı manzarası branda ile kapatıldı - 17
Japonları bıktıran turist akını: Fuji Dağı manzarası branda ile kapatıldı - 18
Japonları bıktıran turist akını: Fuji Dağı manzarası branda ile kapatıldı - 19
Japonları bıktıran turist akını: Fuji Dağı manzarası branda ile kapatıldı - 20
Japonları bıktıran turist akını: Fuji Dağı manzarası branda ile kapatıldı - 21
Japonları bıktıran turist akını: Fuji Dağı manzarası branda ile kapatıldı - 22
Japonları bıktıran turist akını: Fuji Dağı manzarası branda ile kapatıldı - 23
Japonları bıktıran turist akını: Fuji Dağı manzarası branda ile kapatıldı - 24
Japonları bıktıran turist akını: Fuji Dağı manzarası branda ile kapatıldı - 25
Japonları bıktıran turist akını: Fuji Dağı manzarası branda ile kapatıldı - 26
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