Japonları bıktıran turist akını: Fuji Dağı manzarası branda ile kapatıldı
Japonya'ya giden turistlerin sayısında bu yıl rekor bir artış var. Ancak bu artış Japon halkını bıktırmış durumda. Ülkenin en yüksek dağı olan Fuji'nin görülebildiği noktaya turist akınını önlemek için bariyer yapıldı. Bariyerin inşasının tamamlanmasıyla dağ manzarası kapandı.
Resmi Kyodo ajansının haberine göre, Fujikawaguçiko kasabasındaki söz konusu fotoğraf noktasının internette viral olmasının ardından yaşanan turist sayısındaki artış, çöp birikintileri ve trafik kurallarına uyulmaması gibi sorunlara neden olunca kasaba yönetimi önlem almak zorunda kaldı.