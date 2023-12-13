Kapadokya'da "Ejderha Yılı" hazırlığı

Çin'den bölgeye gelecek konukları beklediklerini kaydeden Kuyucu, şöyle konuştu:

"Çinliler bölgede çok büyük doluluk yaratıyor. Biz Çinlileri ağırlamaktan çok mutlu oluyoruz. 2019 yılında otelimizde çok fazla sayıda Çinli konuk ağırladık. Pandeminin ortaya çıkışında bölgenin en son Çinli gruplarını biz ağırlamış olabiliriz. Pandemi sürecinin bitişiyle Çin'den gelen münferit turistleri ağırladık ama bölgenin daha fazla kalkınması için grupların da gelmesi bekleniyor. Nisan ayından itibaren yoğunluk oluşturmaları bekleniyor ama öncesinde de bekliyoruz. Şubat ayı itibarıyla Çin yılbaşısı var. Bu dönem itibarıyla Çinlileri bekliyoruz. Çinli turistler Kapadokya'ya geldiklerinde mutlu dönüyorlar. Biz bunu konuklarımızın profilinden anlayabiliyoruz. Çok fazla Çinli turist ağırlayacağımızı umut ediyor ve bölgemize bekliyoruz."