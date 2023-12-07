Kapadokya'da sıcak hava balonculuğu nasıl başladı?
Kapadokya'da 1987'de yabancı firmanın tanıtım uçuşuyla başlayan sıcak hava balonculuğu, bugün 632 pilotla günde yaklaşık 3 bin 700 kişinin gökyüzüne çıkarıldığı bir sektöre dönüştü.
Tanıtım etkinliği çerçevesinde 36 yıl önce ilk kez sıcak hava balon uçuşu yapılan Kapadokya'da, 1990'da Fransız bir firma tarafından turistik amaçlı ticari uçuşa başlandı.
İlk yıllarda yabancı pilotların gerçekleştirdiği tur aktiviteleri, sonrasında yöredeki turizmcilerce sektöre kazandırılan yeni firmaların sayısının artması ve balon pilotu eğitim merkezlerinin açılmasıyla yerlileşti.