Kapadokya'da sıcak hava balonculuğu nasıl başladı?

ÇOK SAYIDA KİŞİYE DE İŞ KAPISI OLDU

Yılda ekonomiye yaklaşık 85 milyon avro katkı sunan sektör, pilot, gözlemci, yer ekibi, teknik birimler ve servis sağlayıcılarla çok sayıda kişiye de iş kapısı oldu.

Kapadokya semalarında renkli görüntüler oluşturan balonlar, sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla "fotoğraf turizmi"nin gelişmesine de katkı sunarken, tanıtımlarla her yıl daha fazla turistin tercih ettiği aktivite haline geldi.