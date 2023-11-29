Karanlık Kanyon adrenalin tutkunlarını ağırlıyor

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde kent merkezi ile birlikte UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve dünyanın en derin beş kanyonu arasında bulunan Karanlık Kanyon ve dünyanın en tehlikeli yolları arasında gösterilen Taş Yol, adrenalin tutkunlarını ağırlıyor.

Karanlık Kanyon adrenalin tutkunlarını ağırlıyor - 1

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde kent merkezi ile birlikte UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve dünyanın en derin beş kanyonu arasında bulunan Karanlık Kanyon ve dünyanın en tehlikeli yolları arasında gösterilen Taş Yol, adrenalin tutkunlarını ağırlıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Karanlık Kanyon adrenalin tutkunlarını ağırlıyor - 2

Tüneller, virajlar ve keskin uçurumların bulunduğu kanyon, son yıllarda alternatif ve bağlantı yollarının açılmasıyla turizm amaçlı kullanılmaya da başlandı.

Karanlık Kanyon adrenalin tutkunlarını ağırlıyor - 3

Kanyon, doğal güzelliği ve zorlu parkuru nedeniyle yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda doğasever tarafından ziyaret ediliyor.

Karanlık Kanyon adrenalin tutkunlarını ağırlıyor - 4
Karanlık Kanyon adrenalin tutkunlarını ağırlıyor - 5
Karanlık Kanyon adrenalin tutkunlarını ağırlıyor - 6
Karanlık Kanyon adrenalin tutkunlarını ağırlıyor - 7
Karanlık Kanyon adrenalin tutkunlarını ağırlıyor - 8
Karanlık Kanyon adrenalin tutkunlarını ağırlıyor - 9
Karanlık Kanyon adrenalin tutkunlarını ağırlıyor - 10
Karanlık Kanyon adrenalin tutkunlarını ağırlıyor - 11
Karanlık Kanyon adrenalin tutkunlarını ağırlıyor - 12
Karanlık Kanyon adrenalin tutkunlarını ağırlıyor - 13
Karanlık Kanyon adrenalin tutkunlarını ağırlıyor - 14
Karanlık Kanyon adrenalin tutkunlarını ağırlıyor - 15
Karanlık Kanyon adrenalin tutkunlarını ağırlıyor - 16
Karanlık Kanyon adrenalin tutkunlarını ağırlıyor - 17
Karanlık Kanyon adrenalin tutkunlarını ağırlıyor - 18
Karanlık Kanyon adrenalin tutkunlarını ağırlıyor - 19
Karanlık Kanyon adrenalin tutkunlarını ağırlıyor - 20
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