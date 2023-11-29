Karanlık Kanyon adrenalin tutkunlarını ağırlıyor

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde kent merkezi ile birlikte UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve dünyanın en derin beş kanyonu arasında bulunan Karanlık Kanyon ve dünyanın en tehlikeli yolları arasında gösterilen Taş Yol, adrenalin tutkunlarını ağırlıyor.