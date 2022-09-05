Korku ve heyecanın aynı anda yaşandığı dünyanın en tehlikeli köprüsü: Carrick-A-Rede Rope

Haberler - ntv.com.tr | 05.09.2022 - 15:30
Kuzey İrlanda, dünyanın en ilginç ve tehlikeli köprülerinden biri olan Carrick-A-Rede Rope köprüsüne ev sahipliği yapıyor.
20 metre uzunluğunda ve 30 metre yüksekliğindeki bu halat köprü eşsiz manzarasıyla görenleri kendisine hayran bırakıyor.
Ballintoy kasabasının yakınlarındaki Antrim ilçesinde bulunan köprüyü geçmek göründüğü kadar kolay olmuyor. Ancak her yıl binlerce turist bu deneyimi tatmak için köprüyü ziyaret ediyor.
Köprüyü geçme cesaretinde bulunanlar Rathlin Adası'nın ve hatta İskoçya'nın muhteşem manzarasıyla ödüllendiriliyor.
Köprünün 350 yılı aşkın bir tarihe sahip olduğu düşünülüyor. Somon balıkçıları tarafından inşa edildiği öngörülen köprü seneler içinde birçok değişime uğradı. Köprü ilk olarak aslında Carrick Adası'na ulaşmanın bir yolu olarak ihtiyaçtan doğdu.
1970’li yıllarda sadece bir tırabzan ve çıtalardan oluşan köprü zamanlar halatlarla desteklendi. 2000 yılında, köprü elden geçirildi ve yeni bir köprü inşa edildi ve 10 tonluk bir yük ile test edildi.
Carrick-A-Rede Rope köprüsü, her yıl binlerce turisti kendisine çeken turistik bir merkeze dönüştü.
Köprünün bulunduğu alan ve çevresi jeoloji florası ve faunası nedeniyle 'Özel Bilimsel İlgi Alanı' olarak belirlendi.
Köprüyü birbirine bağlayan dağların alt kısmında ise balıkçıların fırtınalı ve sert havalarda barınak olarak kullandıkları mağaralar bulunuyor.