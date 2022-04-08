Kruger Ulusal Parkı 'Afrika'nın 5 büyükleri'ne ev sahipliği yapıyor

Haberler - Anadolu Ajansı | 08.04.2022 - 17:23
Afrika'da oluşturulmuş en büyük doğa alanlarından biri olan Kruger Ulusal Parkı, 19 bin 485 kilometrekarelik yüzölçümüyle kıtanın en büyük doğal yaşam alanlarından biri olma özelliği taşıyor.
1926 yılında kurulan ve ismini 1883-1902 yıllarında Güney Afrika'yı yöneten devlet başkanı Paul Kruger'dan alan park, aynı zamanda ülkenin ve bölgenin en eski ulusal parkı.
Güney Afrika Ulusal Parkları'ndan edinilen bilgiye göre, Kruger Ulusal Parkı, 248 memeli, 505 kuş ve 118 sürüngen türüyle son derece zengin bir hayvan çeşitliliğine sahip.
Parkı ön plana çıkaran özelliklerinden biri de, 'Afrika'nın 5 büyükleri' olarak bilinen aslan, leopar, kara gergedan, Afrika fili ve Afrika mandasına ev sahipliği yapıyor oluşu.
Afrika yaban köpeği, çita, benekli sırtlan, zürafa, zebra, antilop, impala, kudu ve timsah türleri de parkın diğer önde gelen sakinleri arasında yer alıyor.
Çalılık bir bitki örtüsüne sahip park aynı zamanda iki bine yakın farklı bitki ve ağaç türünü barındırıyor.
Kruger Ulusal Parkı'nı ziyaret edenler, Afrika'nın zengin vahşi doğasında eşsiz bir safari deneyimi yaşama imkanı da buluyor.
Giriş ücretinin yabancı yetişkinler için günlük yaklaşık 30 dolar olduğu parkta, ziyaretçiler dilerlerse kendi araçlarıyla da safariye çıkabiliyor.
Ayrıca park genelindeki 14 ana kampta, günün farklı saatlerinde çeşitli rehberli tur seçenekleri de mevcut.
Güney Afrika Ulusal Parkları İletişim Direktörü Isaac Phaahla (SANParks), bazı özel rehberli yürüyüş turları haricinde, safari esnasında araçlardan inmenin veya yürümenin kesinlikle yasak olduğunu söyledi.
Phaahla, araçlardan inmenin vahşi hayvan saldırısına uğramakla sonuçlanabileceği için bu konuda hassas olduklarına değinerek, yasağa uymadığı tespit edilen kişilerin gözaltına alınabileceğini belirtti.
Safari turuna çıkmak için en uygun zamanın sabahın erken saatleriyle ikindi sonrası olduğunu anlatan Phaahla, akşam 6'dan sonra dinlenme kamplarının kapılarının kapatıldığını söyledi.
Pazarlama Direktörü Nhaahla Themba da parkın tek seferde gezmek için çok büyük olduğuna dikkat çekerek, "Buraya geldiğinizde bütün alanı gezmeyi beklemeyin. Çünkü bu imkansız. Buranın hiç değilse tadını alabilmek için en az üç güne ihtiyacınız var" dedi.
Themba, bu süre içinde, parkın ancak küçük bir bölümünün görülebileceğini vurgulayarak, bu bölümlerin de vahşi doğada kaybolmayı sağlayacak kadar büyük olduğunu söyledi.
Parkın büyük kısmında telefonların çekmediğini aktaran Themba, bu yüzden ziyaretçileri yola mutlaka bir harita ile çıkmaları gerekliliği konusunda uyardı.