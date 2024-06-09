Kurban Bayramı tatilinde İstanbul'a yakın gidilecek yerler
Kurban Bayramına sayılı günler kala günübirlik veya birkaç günlük kaçamaklar için İstanbul'a yakın birçok yer bulunuyor. İşte günübirlik ya da birkaç günlüğüne güzel vakit geçirmek isteyenler için İstanbul'a yakın yer önerileri...
Birkaç günlüğüne de olsa tatil yapmak isteyenler için İstanbul'a yakın yerlerden seçtiğimiz bu tatil yerlerinde dinlenebilir, tarihi yerleri gezebilir, büyüleyici fotoğraflar çekebilir ya da sevdikleriniz için hediyeler alabilirsiniz.