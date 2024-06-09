Kurban Bayramı tatilinde İstanbul'a yakın gidilecek yerler

17- SİLİVRİ

Bu tatilde İstanbul’dan uzaklaşmak istemiyorsanız Silivri tam size göre. Liman içinden kiralayabileceğiniz teknelerle Silivri’de sahil boyunca gezebileceğiniz gibi tarihe tanıklık etmiş Piri Mehmet Paşa Camii’ni, Mimar Sinan Köprüsü’nü ve heykelini de görme imkanı bulabilirsiniz.

Deniz sporları yapabileceğiniz gibi alışveriş ya da köyler arasında düzenlenen turlarla da vakit geçirebileceksiniz.

Hareketli ve güzel manzaralara sahip bu ilçede taze balık yemek çok hoşunuza gidecek. Yüzen balık restoranlarının çokça rağbet gördüğü Silivri’de balığı farklı pişiriliş şekilleriyle tadabilirsiniz. İstanbul’dan yola çıkanlar Kumburgaz yolu üzerinden kolaylıkla Silivri’ye ulaşabilir.