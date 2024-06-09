Kurban Bayramı tatilinde İstanbul'a yakın gidilecek yerler

Kurban Bayramına sayılı günler kala günübirlik veya birkaç günlük kaçamaklar için İstanbul'a yakın birçok yer bulunuyor. İşte günübirlik ya da birkaç günlüğüne güzel vakit geçirmek isteyenler için İstanbul'a yakın yer önerileri...

Kurban Bayramı tatilinde İstanbul'a yakın gidilecek yerler - 1

Birkaç günlüğüne de olsa tatil yapmak isteyenler için İstanbul'a yakın yerlerden seçtiğimiz bu tatil yerlerinde dinlenebilir, tarihi yerleri gezebilir, büyüleyici fotoğraflar çekebilir ya da sevdikleriniz için hediyeler alabilirsiniz.

N-LIFE HABERLERİ

Kurban Bayramı tatilinde İstanbul'a yakın gidilecek yerler - 2

1- ABANT GÖLÜ

Eğer tatilinizi yeşillikler içinde geçirmek istiyorsanız Bolu Abant bunun için biçilmiş kaftan.

İstanbul’a 300 km mesafede olan Abant, İstanbul’un gürültüsünden uzakta doğayla başbaşa tatil geçirebileceğiniz bir yer. 

Kurban Bayramı tatilinde İstanbul'a yakın gidilecek yerler - 3

İklimin her beş kilometrede değişim gösterdiği bu cennet mekanda göl etrafında yürüyüş yapabilir, bisikletle gezintiye çıkabilir ya da kiralayacağınız atlarla eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

Kurban Bayramı tatilinde İstanbul'a yakın gidilecek yerler - 4

Keyifli geçen bir günün ardından yemek molası verdiğinizde ise tercihinizi alabalık restoranlarından yana kullanabilirsiniz. Bolu Abant’a ulaşım da oldukça kolay. 

Abant’a kendi arabanızla gidiyorsanız, Bolu-Ankara arası 191 km, Bolu-İstanbul arası mesafe 242 km. Bolu’dan Abant’a minibüs seferleri de mevcut. 

Kurban Bayramı tatilinde İstanbul'a yakın gidilecek yerler - 5

2- ADALAR

İstanbul’un trafiğinden ve yoğun iş temposundan uzak ilk akla gelen yerlerdir Adalar. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada’dan oluşan Adalar, her gün binlerce misafiri ağırlıyor.

Kurban Bayramı tatilinde İstanbul'a yakın gidilecek yerler - 6

Yabancı turistlerin de uğrak mekanlarından biri olan Adalar da tarihi gezintilerin yanı sıra müzelere gidebilir, bisiklet kiralayıp veya elektrikli araçlarla turlar yapabilirsiniz.

Kurban Bayramı tatilinde İstanbul'a yakın gidilecek yerler - 7

Ada’da yemek molası verdiğiniz zaman size kapılarını açan küçük ve sıcak birbirinden farklı birçok restoranla karşılaşacaksınız. Ada kültürünün yansımış olduğu bu restoranlarda yemek yiyebilirsiniz.

Adalara giden Bostancı-Kabataş vapurlarıyla yolculuk yapabileceğiniz gibi her adaya ayrı ayrı giden klasik Ada vapurlarından da yararlanabilirsiniz.

Kurban Bayramı tatilinde İstanbul'a yakın gidilecek yerler - 8

3- AĞVA

Ağva yemyeşil ormanıyla, masmavi deniziyle iki nehir arasında kalmış, Şile’ye bağlı yazlık bir köy. 25 km uzunluğundaki sahilde yürüyüş yapabilirsiniz.

Şile'de doğa sporlarıyla vakit geçirebilir, balık tutabilir ya da akarsu gezintileriyle dolu dolu bir gün geçirebilirsiniz. Bunların yanı sıra Ağva’ya yakın yerleri keşfetmek isterseniz Kilimli köyü tam size göre. Burada güzel fotoğraflar çekebileceğiniz mağara ve kayalıklar sizi bekliyor. 

Kurban Bayramı tatilinde İstanbul'a yakın gidilecek yerler - 9

Taze ve leziz balıklarıyla ünlü Ağva, balık konusunda oldukça geniş bir yelpazeye sahip. Nehrin üzerinde yer alan restoranlarda yemeğinizi yerken nehrin eşsiz güzelliğinin de tadını çıkarabilirsiniz.

İstanbul’a 97 km uzaklıkta olan Ağva’ya gitmek için Ümraniye- Şile yolunu takip ederek, büyük bir bölümü otobandan oluşan karayolu ile 1 saat içinde yolculuğunuzu tamamlayabilirsiniz. 

Kurban Bayramı tatilinde İstanbul'a yakın gidilecek yerler - 10

4- ŞİLE

Ağva'ya giderken yolunuzun üstünde olan Şile'ye mutlaka uğramalısınız. Şile Deniz Feneri görülmesi gereken yerlerden.  

Kurban Bayramı tatilinde İstanbul'a yakın gidilecek yerler - 11

5- AVŞA ADASI

Marmara Denizi’nin güneybatısında kalan bu şirin ada ailenizle vakit geçirmek için biçilmiş kaftan.

Avşa tertemiz kumsalı, denizi ve sakinliğiyle sizi cezbedecektir. Avşa Adası’nda bisiklet turlarına katılabilir ve böylelikle Rum, Bizans etkilerinin hakim olduğu yerleri görebilirsiniz.

Adanın meşhur şaraplarını tadabileceğiniz birçok yer bulabilirsiniz.

Kurban Bayramı tatilinde İstanbul'a yakın gidilecek yerler - 12

Avşa adasının çarşılarını gezebilir, sevdiklerinize hediyelik eşyalar alabilirsiniz. Her kesime hitap etmeyi başaran ada geceleri ise eğlenceli mekanlarla kapılarını sizlere açıyor.

Kurban Bayramı tatilinde İstanbul'a yakın gidilecek yerler - 13

Sahil boyunca sıralanan restoranlar gün boyunca hizmet vermeye devam ediyor.

Yemek konusunda da geniş bir yelpazeye sahip olan Avşa’da yemeğinizi canlı müzik eşliğinde yemenin tadını çıkarın.

İstanbul-Bostancı ve Yenikapı’dan deniz otobüsleri ile seyahat edebileceğiniz bu adada dolu dolu  bir tatil sizleri bekliyor.

Kurban Bayramı tatilinde İstanbul'a yakın gidilecek yerler - 14

6- BOZCAADA

Tarih kokan sokaklarıyla özdeşleşmiş küçük bir balıkçı kasabası olan Bozcaada insanlarıyla, havasıyla, manzarasıyla bambaşka bir yer. Merkezde yer alan Bozcaada Kalesi gezilmeye değer. Kalenin üst surlarına çıkarak Bozcaada’ya yukarıdan bakma şansı yakalayabilirsiniz.

Kurban Bayramı tatilinde İstanbul'a yakın gidilecek yerler - 15

Bozcaada’da görmeniz gereken diğer yerlerden biri ise adanın en yükseğinde kalan Göztepe’dir.

Göztepe gezisinin ardından mutlaka rüzgar değirmenlerini görmelisiniz. Rüzgar değirmenlerinin olduğu yerde güneşin batışını izlemek keyifli olacaktır.

Kurban Bayramı tatilinde İstanbul'a yakın gidilecek yerler - 16

Bozcaada sokaklarında vereceğiniz yemek molasına hiç pişman olmayacaksınız. Her türlü meze ve ev yemeklerinin olduğu Bozcaada’da yemek yemek ayrı bir keyif olacak. 

Bozcaada’ya Çanakkale Köprüsü üzerinden 4 buçuk saatlik bir sürede ulaşılabiliyor.

Kurban Bayramı tatilinde İstanbul'a yakın gidilecek yerler - 17

7- CUMALIKIZIK KÖYÜ / BURSA

Cumalıkızık Köyü, Uludağ eteklerinde yer alan 7 Kızık köyünden sadece birisi. Eskiye sadık kalınarak restore edilmiş evler taş, kerpiç ve ahşap yapımı.

Bu köyde Cumalıkızık Hamamı, Zekiye Hatun Çeşmesi görülmesi gereken yerlerin başında geliyor. 

Kurban Bayramı tatilinde İstanbul'a yakın gidilecek yerler - 18

Cumalıkızık'da yemek yenecek yerlerde oldukça bol.

Burada köy kahvaltısıyla başlayan günü Cumalıkızık Köyü’ne has gözleme ve mantı ile sonlandırabilirsiniz. 

Kurban Bayramı tatilinde İstanbul'a yakın gidilecek yerler - 19

Böğürtlen, kızılcık ve mevsimine has reçeller ise eve dönerken almanız gerekenler arasında olmalı.

Bursa merkeze 20 km uzaklıkta olan köy, İstanbul’a 250 km uzaklıkta. 

Kurban Bayramı tatilinde İstanbul'a yakın gidilecek yerler - 20

8- ÇINARCIK

İstanbul’a 2 saat mesafede yer alan bu ufak tatil yeri dinlenmeniz için çok uygun. Merkezinde yakamozu seyredip huzur bulabileceğiniz gibi Çınarcık’ın meşhur eğlence yerlerinde keyifli saatlerde geçirebilirsiniz. Çınarcık’a yakın yerlerde bulunan termal kaplıcalara gidebilirsiniz.

Kurban Bayramı tatilinde İstanbul'a yakın gidilecek yerler - 21

Çınarcık’ta yiyebileceğiniz aperatif yemeklerin yanı sıra iskelede yer alan restoranlarda kalamar  ya da tekir balığını tadabilirsiniz.

Yediğiniz yemeğin üzerine Çınarcık’ın meşhur ‘Çınarcık Dondurması’nı tatmadan eve dönmeyin.

Çınarcık'a ulaşım feribotla ya da Osmangazi Köprüsü üzerinden yapılabiliyor.

Kurban Bayramı tatilinde İstanbul'a yakın gidilecek yerler - 22

9- EDİRNE

İsmini M.S 124’te Batı Trakya’yı gezen Roma İmparatoru Hadrian’dan alan Edirne, İstanbul’a sadece 288 km uzaklıkta.

Bir zamanlar Osmanlı’ya başkentlik yapmış olan Edirne’nin sokaklarında tarihi bir gezi sizleri bekliyor. 

Kurban Bayramı tatilinde İstanbul'a yakın gidilecek yerler - 23

Edirne’de gezilecek yerlerin başında dünyanın en önemli yapıtlarından biri olan, 2. Selim’in Mimar Sinan’a yaptırdığı Selimiye Camii geliyor.

Meriç Nehri kıyısında yapacağınız yürüyüşün ardından Ali Paşa Çarşısı’nda dolaşabilir ve sevdiklerinize hediyeler alabilirsiniz. 

Kurban Bayramı tatilinde İstanbul'a yakın gidilecek yerler - 24

Edirne’nin tarih kokan sokaklarında gezmeye ara verdiğiniz zaman dinlenmek için uğradığınız restoranlarda ciğer tava yemenizi tavsiye ederiz.

Ciğer tavaya alternatif olarak önerebileceğimiz bir diğer Edirne’ye özel yemekte köfte olacaktır. 

Kurban Bayramı tatilinde İstanbul'a yakın gidilecek yerler - 25

10- İĞNEADA / KIRKLARELİ

Bulgaristan sınırına 12 km uzaklıkta olan Kırklareli’ne bağlı İğneada, doğanın içinde huzurlu bir tatil geçirmek için uygun bir yer. İğneada’da bulunan Erikli, Mert, Hamam, Saka gölleri çevresinde gezilere katılabilir ve yeni yerler keşfedebilirsiniz.

Kurban Bayramı tatilinde İstanbul'a yakın gidilecek yerler - 26

Mis gibi çam kokuları arasında yürüyüşlere katılabilir, bol oksijen alarak iş yorgunluğunuzu atabileceğiniz ortamlar bulabilirsiniz.

6. yüzyılda yapılmış olan Kale ve Aya Nikola Manastırlarının bulunduğu İğneada’da tarihi gezilerle de vakit geçirebilir bilgi edinebilirsiniz.

Kurban Bayramı tatilinde İstanbul'a yakın gidilecek yerler - 27

İğneada’da yemek yemek için verdiğiniz molada nefis balık çeşitleri  sizleri bekliyor.

İğneada’ya İstanbul’dan direk otobüs seferleriyle yolculuk edebileceğiniz gibi Kırklareli’den kalkan otobüslerlede ulaşabilirsiniz.

Kurban Bayramı tatilinde İstanbul'a yakın gidilecek yerler - 28

11- İZNİK

Türkiye’nin 5. büyük doğal gölü olan İznik Gölü aynı zamanda önemli kuş alanlarından da biri. İznik’te gezebileceğiniz Ayasofya Müzesi 4. yüzyılda inşa edilmiş bir tarihi eser.

Ayasofya Müzesi’nin yanı sıra Koimesis Kilisesi ve İznik Müzesi de gezebileceğiniz yerler arasında. 

Kurban Bayramı tatilinde İstanbul'a yakın gidilecek yerler - 29

Florası, mimarisi, el sanatları, türbeleri ve tarihi eserleriyle büyüleyici güzelliklere sahip olan İznik tatilinizi dolu dolu geçirmek için iyi bir seçim olacak. 

İznik’te yemek yemek için birçok seçenek sizi bekliyor. Tatiliniz için İznik’i seçiyorsanız ıstakoz, güveç ve göl balıkları tercih etmeniz gereken yemekler arasında. Bu güzel tatil yerine özel aracınızla gitmek istiyorsanız, TEM’den Osmangazi Köprüsü üzerinden 1 buçuk saatlik bir yolculukla ulaşmanız mümkün. 

Kurban Bayramı tatilinde İstanbul'a yakın gidilecek yerler - 30

12- KEFKEN - KERPE / KOCAELİ

Popülerliği gün geçtikçe artan Kerpe, ormanın içinde yer alması ve doğal oluşumlarıyla dikkat çeken bir yer. İstanbul’a en yakın tatil yerlerinden biri olan Kerpe ve Kefken, kayalıklarıyla fotoğraf  meraklılarını cezbediyor. 

Buraya gelmişken kayalıklarda mutlaka gün batımını izlemelisiniz. 

Kurban Bayramı tatilinde İstanbul'a yakın gidilecek yerler - 31

Balıkçılığın yoğun olduğu Kerpe’de yemek konusunda en iyi seçenek balık yemek olacakken, balık sevmeyenler için restoranlarda çeşitli et yemekleri de mevcut. 

Kefken ve Kerpe’ye İstanbul’dan özel araçlarınızla gidecekseniz otoyolu tercih ederek İzmit tünelinden sonra ulaşabilirsiniz. Otobüsle gitmek isteyenler Kandıra otobüsleriyle ulaşabilirler. 

Kurban Bayramı tatilinde İstanbul'a yakın gidilecek yerler - 32

13- KIYIKÖY

İstanbul’a iki saat uzaklıkta olan Kıyıköy görülmesi gereken yerlerden biri. Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı bu eko turizm bölgesinde tarih, doğal güzellik, deniz, kum ve bozulmamış köy dokusu içinde sakin bir tatil geçirebilir, İstanbul’un yorgunluğunu üstünüzden atabilirsiniz.

Kurban Bayramı tatilinde İstanbul'a yakın gidilecek yerler - 33

Doğadaki zenginliği en iyi şekilde kullanan Kıyıköy; sportif balıkçılık, kamp, doğa sporları ve fotoğrafçılıkla ilgilenenler için oldukça uygun bir ortam sunuyor.

Kurban Bayramı tatilinde İstanbul'a yakın gidilecek yerler - 34

Karadeniz’in zengin mutfağından çeşitli yemekler tadabileceğiniz Kıyıköy’de salaş mekanlar göze çarpıyor. Buralarda Kıyıköy’le özdeşleşmiş kalkan, lüfer ve çinekop balıklarından birini mutlaka tatmalısınız. İstanbul’dan Kıyıköy’e ulaşmak için Esenler Otogarı’ndan kalkan otobüsleri kullanabilirsiniz.

Kurban Bayramı tatilinde İstanbul'a yakın gidilecek yerler - 35

14- POLONEZKÖY

Sıkıcı ve bunaltıcı İstanbul günlerinden sonra tatilinizi geçirmek için Polonezköy’ü seçebilir ve burada keyifli günler geçirebilirsiniz. Şehrin gürültüsünden uzakta yabani kuş türlerinin olduğu Polonezköy’de bisiklet sevenler eğlenceli vakit geçirebilir. 

Polonezköy’ün tarihçesinin ve eski fotoğraflarının bulunduğu Zofia Teyze’nin Anı Evi’ni gezebilir, tarihi köy kilisesini görebilir ve köy merkezinde bulunan kültür evini ziyaret edebilirsiniz. 

Kurban Bayramı tatilinde İstanbul'a yakın gidilecek yerler - 36

Geziye mola verdiğiniz esnada ise farklı alternatifler sunan restoranlarda yemek yiyebilir ya da dilerseniz bahçelerde mangal keyfi yapabilirsiniz.  Polonezköy’e TEM üzerinden, Beykoz yolu üzerinden ya da üçüncü bir seçenek olarak Kavacık yolu üzerinden ulaşabilirsiniz.

Kurban Bayramı tatilinde İstanbul'a yakın gidilecek yerler - 37

15- SAFRANBOLU

Tatilinizi geçirebileceğiniz eşsiz bir yer olan Safranbolu’nun görülmeyi bekleyen birçok yeri var. Safranbolu’da alışveriş için akla gelen ilk yer Arasta’dır. Burada her bütçeye uygun hediyelik eşyalar mevcut. 

Gezmeye doyamayacağınız Batı Karadeniz’in bu güzel kasabasında dilerseniz akülü araba kiralayarak çeşmeleri, binaları ve Safranbolu’nun dar sokaklarını gezebilirsiniz. Yörük köyünde de kısa bir keşfe çıkabilirsiniz. 

Kurban Bayramı tatilinde İstanbul'a yakın gidilecek yerler - 38

Gezmeye kısa bir mola verdiğiniz sırada ise yemeniz için hafif yemekler yapan birçok yer bulabilirsiniz.

Eğer tatilinizi geçirmek için Safranbolu’yu seçtiyseniz kuyu kebabı yemeden dönmeyin. 

Kurban Bayramı tatilinde İstanbul'a yakın gidilecek yerler - 39

16- SAPANCA

İzmit ve Sakarya illeri arasında kalan Sapanca Gölü 16 km uzunluğunda. Etrafında 76 köy olan Sapanca outdoor sporlara meraklılar için oldukça uygun bir yer. Çarşıda gezebileceğiniz 1554 yapımı Rüstem Paşa Camii’ni gezebilirsiniz.  

Sapanca’da yemek yemek için tercihinizi balıktan yana kullanmalısınız. Birkaç tane alabalık çiftliği olan Sapanca gölünün kiremitte balıkları da meşhur. 

Kurban Bayramı tatilinde İstanbul'a yakın gidilecek yerler - 40

17- SİLİVRİ

Bu tatilde İstanbul’dan uzaklaşmak istemiyorsanız Silivri tam size göre. Liman içinden kiralayabileceğiniz teknelerle Silivri’de sahil boyunca gezebileceğiniz gibi tarihe tanıklık etmiş Piri Mehmet Paşa Camii’ni, Mimar Sinan Köprüsü’nü ve heykelini de görme imkanı bulabilirsiniz.

Deniz sporları yapabileceğiniz gibi alışveriş ya da köyler arasında düzenlenen turlarla da vakit geçirebileceksiniz.

Hareketli ve güzel manzaralara sahip bu ilçede taze balık yemek çok hoşunuza gidecek. Yüzen balık restoranlarının çokça rağbet gördüğü Silivri’de balığı farklı pişiriliş şekilleriyle tadabilirsiniz. İstanbul’dan yola çıkanlar Kumburgaz yolu üzerinden kolaylıkla Silivri’ye ulaşabilir.

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