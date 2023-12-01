Limni Gölü Tabiat Parkı yaban hayvanlarına ev sahipliği yapıyor

Tabiat parkının kışın özellikle macera severler tarafından tercih edildiğini vurgulayan Çolak, “Kış sezonunda aşırı yağan kardan dolayı tesisler kapalı oluyor. Tabiat parkına fotokapanlar kuruluyor. Biz de kameralarımızı aktif hale getiriyoruz. Kışın ziyaretçilerimiz buradaki yaban hayatını görmek için geliyor. Biz de fotokapanlar sayesinde alanın güzelliklerini görmüş oluyoruz” dedi.

Çolak, kışın gölün üzerinin buzla kaplandığına işaret ederek, “Gölün üzerinde yürüyenler oluyor. Onun dışında doğaseverler geliyor, dağcılar, fotoğrafçılar, yürüyüşçüler, genelde macera ve doğaseverler geliyor. Yaban hayatına şahit oluyoruz. Genelde tilki çok geliyor. Ayı, kurt, domuz geliyor, onları da görüyoruz” diye konuştu.