Limni Gölü Tabiat Parkı yaban hayvanlarına ev sahipliği yapıyor
Tarihi İpek Yolu güzergahındaki Zigana Dağı'nın eteklerinde sarıçam ve ladin ağaçlarıyla kaplı Limni Gölü, havaların soğumasıyla ayı, çakal, tilki, domuz, kurt, sincap, porsuk ve sansar gibi yabani hayvanlara ev sahipliği yapıyor.
Trabzon’a 65, Gümüşhane kent merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Limni Gölü Tabiat Parkı, her mevsim ziyaretçi çekiyor.
Özellikle yazın sıcaktan bunalanların kaçış noktaları arasında yer alan Gümüşhane’nin Torul ilçesindeki tabiat parkı, kar yağışının ardından doğaseverler, dağcılar ve fotoğrafçılar tarafından tercih ediliyor.