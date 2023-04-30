Londra'da "Tweed Run" etkinliğinde pedal çevirdiler

Geleneksel İngiliz modasına göre giyinen yüzlerce bisiklet sürücüsü, "Tweed Run" etkinliği kapsamında İngiltere'nin başkenti Londra'nın caddelerinde pedal çevirdi.

Londra'da "Tweed Run" etkinliğinde pedal çevirdiler - 1

Geleneksel İngiliz modasına göre giyinen yüzlerce bisiklet sürücüsü, "Tweed Run" etkinliği kapsamında İngiltere'nin başkenti Londra'nın caddelerinde bisiklet sürdü.

N-LIFE HABERLERİ

Londra'da "Tweed Run" etkinliğinde pedal çevirdiler - 2

Tweed Run, Londra'nın merkezinde, bisikletçilerin retro tarzı geleneksel İngiliz bisiklet kıyafetleri, özellikle tüvit artı dört takım elbise giymelerinin beklendiği, bisikletle yaşayan tarih yolculuğu.

Londra'da "Tweed Run" etkinliğinde pedal çevirdiler - 3

Tweed Run'da herhangi bir bisiklet kabul edilebilse de özellikle klasik eski bisikletler teşvik ediliyor.

Londra'da "Tweed Run" etkinliğinde pedal çevirdiler - 4

İşte Londra'daki eğlenceli Tweed Run etkinliğinden yansıyanlar...

Londra'da "Tweed Run" etkinliğinde pedal çevirdiler - 5
Londra'da "Tweed Run" etkinliğinde pedal çevirdiler - 6
Londra'da "Tweed Run" etkinliğinde pedal çevirdiler - 7
Londra'da "Tweed Run" etkinliğinde pedal çevirdiler - 8
Londra'da "Tweed Run" etkinliğinde pedal çevirdiler - 9
Londra'da "Tweed Run" etkinliğinde pedal çevirdiler - 10
Londra'da "Tweed Run" etkinliğinde pedal çevirdiler - 11
Londra'da "Tweed Run" etkinliğinde pedal çevirdiler - 12
Londra'da "Tweed Run" etkinliğinde pedal çevirdiler - 13
Londra'da "Tweed Run" etkinliğinde pedal çevirdiler - 14
Londra'da "Tweed Run" etkinliğinde pedal çevirdiler - 15
Londra'da "Tweed Run" etkinliğinde pedal çevirdiler - 16
Londra'da "Tweed Run" etkinliğinde pedal çevirdiler - 17
Londra'da "Tweed Run" etkinliğinde pedal çevirdiler - 18
Londra'da "Tweed Run" etkinliğinde pedal çevirdiler - 19
Londra'da "Tweed Run" etkinliğinde pedal çevirdiler - 20
Londra'da "Tweed Run" etkinliğinde pedal çevirdiler - 21
Londra'da "Tweed Run" etkinliğinde pedal çevirdiler - 22
Londra'da "Tweed Run" etkinliğinde pedal çevirdiler - 23
Londra'da "Tweed Run" etkinliğinde pedal çevirdiler - 24
Londra'da "Tweed Run" etkinliğinde pedal çevirdiler - 25
Londra'da "Tweed Run" etkinliğinde pedal çevirdiler - 26
Londra'da "Tweed Run" etkinliğinde pedal çevirdiler - 27
Londra'da "Tweed Run" etkinliğinde pedal çevirdiler - 28
Londra'da "Tweed Run" etkinliğinde pedal çevirdiler - 29
Londra'da "Tweed Run" etkinliğinde pedal çevirdiler - 30
Londra'da "Tweed Run" etkinliğinde pedal çevirdiler - 31
Londra'da "Tweed Run" etkinliğinde pedal çevirdiler - 32
Londra'da "Tweed Run" etkinliğinde pedal çevirdiler - 33
Londra'da "Tweed Run" etkinliğinde pedal çevirdiler - 34
Londra'da "Tweed Run" etkinliğinde pedal çevirdiler - 35
Londra'da "Tweed Run" etkinliğinde pedal çevirdiler - 36
Londra'da "Tweed Run" etkinliğinde pedal çevirdiler - 37
Londra'da "Tweed Run" etkinliğinde pedal çevirdiler - 38
Londra'da "Tweed Run" etkinliğinde pedal çevirdiler - 39
Londra'da "Tweed Run" etkinliğinde pedal çevirdiler - 40
Londra'da "Tweed Run" etkinliğinde pedal çevirdiler - 41
Londra'da "Tweed Run" etkinliğinde pedal çevirdiler - 42
Londra'da "Tweed Run" etkinliğinde pedal çevirdiler - 43
Londra'da "Tweed Run" etkinliğinde pedal çevirdiler - 44
Londra'da "Tweed Run" etkinliğinde pedal çevirdiler - 45
Londra'da "Tweed Run" etkinliğinde pedal çevirdiler - 46
Londra'da "Tweed Run" etkinliğinde pedal çevirdiler - 47
Londra'da "Tweed Run" etkinliğinde pedal çevirdiler - 48
Londra'da "Tweed Run" etkinliğinde pedal çevirdiler - 49
Londra'da "Tweed Run" etkinliğinde pedal çevirdiler - 50
Londra'da "Tweed Run" etkinliğinde pedal çevirdiler - 51
Londra'da "Tweed Run" etkinliğinde pedal çevirdiler - 52
Londra'da "Tweed Run" etkinliğinde pedal çevirdiler - 53
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