Londra'da "Tweed Run" etkinliğinde pedal çevirdiler

Geleneksel İngiliz modasına göre giyinen yüzlerce bisiklet sürücüsü, "Tweed Run" etkinliği kapsamında İngiltere'nin başkenti Londra'nın caddelerinde bisiklet sürdü.
Tweed Run, Londra'nın merkezinde, bisikletçilerin retro tarzı geleneksel İngiliz bisiklet kıyafetleri, özellikle tüvit artı dört takım elbise giymelerinin beklendiği, bisikletle yaşayan tarih yolculuğu.
Tweed Run'da herhangi bir bisiklet kabul edilebilse de özellikle klasik eski bisikletler teşvik ediliyor.
İşte Londra'daki eğlenceli Tweed Run etkinliğinden yansıyanlar...