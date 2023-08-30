Londra'daki Kew Gardens, bitki biliminin ilkleri ve teklerine ev sahipliği yapıyor
Londra'da 1759'da açılan Kew Kraliyet Botanik Bahçeleri (Kew Gardens), dünyanın en büyük botanik ve mantar bahçesi olmanın yanında eşi bulunmayan türlere de ev sahipliği yapıyor.
Geçmişi Kraliyet ailesinin şahsi kullanımına tahsis edildiği 1200'lü yıllara uzanan Kew Gardens'ta inşa edilen yapılarda çeşitli zihinsel hastalıklardan muzdarip 3. George'tan İngiltere'nin ilk Kraliçesi 1. Mary'ye kadar birçok hükümdar yaşadı.