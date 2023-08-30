Londra'daki Kew Gardens, bitki biliminin ilkleri ve teklerine ev sahipliği yapıyor

Çikas türü bitki, Güney Afrika'da bulunduğunda aslında doğada yaşayan bir ağaçken, 1775'te aylar sürecek yolculuğa çıkmadan önce bir saksıya kondu.Bitki avcısı Francis Masson tarafından bulunduktan sonra bir gemi güvertesinde Kew Gardens'a getirilen bitki, o günden bu yana Palm House'da yaşıyor.

Dinozorlardan bile önce dünyada yaşadığı düşünülen çikas türünün Londra'daki temsilcisi, yılda 2,5 santim uzuyor. Yaklaşık 250 yıldır Londra'da yaşayan çikas da geldiği güne göre çok daha büyük olsa da hala saksıda duruyor. Ancak çikas bu süreçte yalnızca bir kez, 1819'da kozalak verdi.