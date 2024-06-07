Masa Dağı Ulusal Parkı: Dünyanın en yaşlı dağlarından biri
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town şehrindeki Masa Dağı Ulusal Parkı, ülkenin en çok ziyaret edilen doğal güzelliklerinden biri olarak öne çıkıyor.
Masa Dağı, Ümit Burnu, Cape Point ve Boulders Penguen Kolonisi gibi en popüler turistik cazibe merkezlerinden bazılarına ev sahipliği yapan park, Kruger Ulusal Parkı ile Güney Afrika'nın en çok ziyaret edilen ulusal parklarının başında geliyor. Park, iklimi, bitki örtüsü, doğa ve okyanus manzaralarıyla ziyaretçilerini Afrika'nın öteki ucunda eşsiz doğa yolculuğuna çıkarıyor.