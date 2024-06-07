Masa Dağı Ulusal Parkı: Dünyanın en yaşlı dağlarından biri

SANPARKS'a göre Güney Afrika'nın en çok fotoğraflanan mekanı olan Masa Dağı'na tırmanmak için farklı uzunluk ve zorluk derecelerine sahip onlarca yürüyüş ve tırmanış rotası mevcut. Bu rotalardan "Lions Head", "The Pipe Track", "Platteklip Gorge", "The Smuts Track" ve "Maclear's Beacon", en çok tercih edilen ve önerilen 5 rota olarak öne çıkıyor.

Zorluk seviyesi ve parkur uzunluğuna göre dağın zirvesine ulaşmak bir ila 4 saati bulabiliyor.