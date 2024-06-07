Masa Dağı Ulusal Parkı: Dünyanın en yaşlı dağlarından biri

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town şehrindeki Masa Dağı Ulusal Parkı, ülkenin en çok ziyaret edilen doğal güzelliklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Masa Dağı Ulusal Parkı: Dünyanın en yaşlı dağlarından biri - 1

Masa Dağı, Ümit Burnu, Cape Point ve Boulders Penguen Kolonisi gibi en popüler turistik cazibe merkezlerinden bazılarına ev sahipliği yapan park, Kruger Ulusal Parkı ile Güney Afrika'nın en çok ziyaret edilen ulusal parklarının başında geliyor. Park, iklimi, bitki örtüsü, doğa ve okyanus manzaralarıyla ziyaretçilerini Afrika'nın öteki ucunda eşsiz doğa yolculuğuna çıkarıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Masa Dağı Ulusal Parkı: Dünyanın en yaşlı dağlarından biri - 2

AA muhabirinin, Güney Afrika Ulusal Parklarından (SANPARKS) edindiği bilgiye göre, Cape Town şehir merkezinden Ümitburnu'na 70 kilometre boyunca uzanan park, deniz koruma alanı dahil yaklaşık 1000 kilometrekarelik alanı kaplıyor.

"Dünya Miras Alanı" statüsünde bulunan ve çoğunluğu endemik 9 binden fazla bitki türüne ev sahipliği yapan Cape Flora Krallığı'nın parçası olan parkta 1500'den fazlası endemik 2 bin 200 civarında bitki türü bulunuyor.

Bitki örtüsünün çoğunluğunu "fynbos" adı verilen ince çalı türü oluşturuyor, bu bitkilerden birçoğu yalnızca birkaç kilometrekarelik alana özgü olmasıyla dikkati çekiyor.

Masa Dağı Ulusal Parkı: Dünyanın en yaşlı dağlarından biri - 3

MASA DAĞI HAKKINDA

Parka ismini veren Masa Dağı, dünya dillerindeki ismini, okyanus kıyısından 1000 metre yükseğe uzanan dik kayalıkların üzerindeki düzlük zirvesiyle, uzaktan bakıldığında bir masayı andırmasından alıyor.

Cape Town Üniversitesinin raporuna göre yaklaşık 240 milyon yaşında olduğu tahmin edilen bu dağ, "dünyanın en yaşlı" dağlarından biri.

Masa Dağı Ulusal Parkı: Dünyanın en yaşlı dağlarından biri - 4

SANPARKS'a göre Güney Afrika'nın en çok fotoğraflanan mekanı olan Masa Dağı'na tırmanmak için farklı uzunluk ve zorluk derecelerine sahip onlarca yürüyüş ve tırmanış rotası mevcut. Bu rotalardan "Lions Head", "The Pipe Track", "Platteklip Gorge", "The Smuts Track" ve "Maclear's Beacon", en çok tercih edilen ve önerilen 5 rota olarak öne çıkıyor.

Zorluk seviyesi ve parkur uzunluğuna göre dağın zirvesine ulaşmak bir ila 4 saati bulabiliyor.

Masa Dağı Ulusal Parkı: Dünyanın en yaşlı dağlarından biri - 5

Park yetkilileri, dağa en az dörder kişilik gruplar halinde tırmanılması, seçilen rotaya sadık kalınması ve hava koşullarının dikkate alınması konusunda uyarıyor. Zirveye yürümeksizin çıkmak isteyenler için 360 derece dönen zeminiyle panoramik manzaralar sunan teleferik seçeneği mevcut.

Rüzgarlı ve fırtınalı günler haricinde yılın her günü 08.30-19.00 saatlerinde çalışan bu teleferiğin kişi başı gidiş dönüş bilet ücreti, 2024 itibarıyla sabah saatlerinde 420 rand (22 dolar), öğle saatlerinde 360 rand (19 dolar) oluyor. Tek yön bilet fiyatları 220 rand (12,5 dolar).

Yaklaşık 1000 rakımlı zirveye ulaşanları, uçsuz bucaksız okyanus manzarası ile dağın eteklerine serilmiş Cape Town'un kuş bakışı panoramik manzarası bekliyor.

Masa Dağı Ulusal Parkı: Dünyanın en yaşlı dağlarından biri - 6

ÜMİT BURNU HAKKINDA

Afrika'nın en güneybatı ucundaki Ümit Burnu da Masa Dağı Ulusal Parkı bünyesinde yer alıyor. Portekizli denizcilerin 15. yüzyılda etrafından dolanmasıyla Akdeniz ticaretinin kaderinin değiştiği bu yer ve çevresi, Akdeniz iklimine sahip olmasıyla dikkati çekiyor.

Yaklaşık 4 bin kilometre ötedeki Antarktika kıyılarına açılan okyanusun hırçın dalgaları ve şiddetli rüzgarları ile nefes kesen manzaralara sahip Ümit Burnu, ziyaretçilerine "dünyanın öbür ucunda" eşsiz doğa şöleni yaşatıyor.

Masa Dağı Ulusal Parkı: Dünyanın en yaşlı dağlarından biri - 7

Parkın bu bölgesi 1100 civarında bitki türüne ev sahipliği yapıyor. Kuş gözlemcilerinin gözde mekanları arasında yer alan bölgede 2'si endemik 250 civarında kuş türü gözlemlenebiliyor. Büyük taşlarla döşeli kumsalın açıklarındaki kayalıklara tüneyen foklar ve penguenler de çıplak gözle izlenebiliyor.

Masa Dağı Ulusal Parkı: Dünyanın en yaşlı dağlarından biri - 8

CAPE POINT

Ümit Burnu'nun yaklaşık 3 kilometre ötesinde yer alan Cape Point, yaklaşık 200 metre yüksekliğindeki kayaların üzerine kurulu 19. yüzyıldan kalma tarihi feneriyle parkın simge mekanlarından. Fener ve çevresindeki seyir teraslarından, tarihte nice gemiye mezar olmuş keskin dik kayalıklar ve dev dalgaların dehşetengiz manzarası, güven içinde izlenebiliyor.

Cape Point, aynı zamanda ağustos-ekim döneminde balinaların geçişlerinin en iyi gözlemlenebildiği noktalardan.

Masa Dağı Ulusal Parkı: Dünyanın en yaşlı dağlarından biri - 9

Parkın, Ümit Burnu ve Cape Point'i içine alan bölümüne giriş ücreti, 2024 yılı itibarıyla kişi başı 400 rand (21 dolar) tutuyor.

Boulders Penguen Kolonisi

Simon's Town kasabasında yer alan Boulders Penguen Kolonisi de Masa Dağı Ulusal Parkı'nın popüler mekanlarından. Dünyadaki az sayıda penguen kolonisine ev sahipliği yapan bu yer, nesilleri gelecek birkaç on yıl içinde tamamen tükeneceği öngörülen penguenleri dünya gözüyle görmek isteyenler için eşsiz fırsat sunuyor.

Yetkililer, zaman zaman sokaklarda turlayan penguenlere dokunulmaması ve beslenmemesi konusunda uyarıda bulunuyor.

Masa Dağı Ulusal Parkı: Dünyanın en yaşlı dağlarından biri - 10

Son derece keskin gagaya sahip penguenler, kendilerini tehlikede hissettiklerinde saldırganlaşıp yaralanmalara sebep olabiliyor.

Boulders'e giriş ücreti, kişi başı 190 rand (10 dolar).

Ulaşım ve konaklama

Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul'dan Cape Town'a düzenli seferleri bulunuyor. Masa Dağı'na ulaşım, Cape Town şehir merkezinden gerek toplu taşıma gerekse özel araçlarla kısa yolculukla sağlanıyor.

Simon's Town'daki Boulders Penguen Kolonisi de

Masa Dağı Ulusal Parkı: Dünyanın en yaşlı dağlarından biri - 11
Masa Dağı Ulusal Parkı: Dünyanın en yaşlı dağlarından biri - 12
Masa Dağı Ulusal Parkı: Dünyanın en yaşlı dağlarından biri - 13
Masa Dağı Ulusal Parkı: Dünyanın en yaşlı dağlarından biri - 14
Masa Dağı Ulusal Parkı: Dünyanın en yaşlı dağlarından biri - 15
Masa Dağı Ulusal Parkı: Dünyanın en yaşlı dağlarından biri - 16
Masa Dağı Ulusal Parkı: Dünyanın en yaşlı dağlarından biri - 17
Masa Dağı Ulusal Parkı: Dünyanın en yaşlı dağlarından biri - 18
Masa Dağı Ulusal Parkı: Dünyanın en yaşlı dağlarından biri - 19
Masa Dağı Ulusal Parkı: Dünyanın en yaşlı dağlarından biri - 20
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