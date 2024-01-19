Moğolistan'da kar ve buz festivali: Guinness Dünya Rekoru kırıldı

Moğolistan'da gerçekleşen Mazaalai Uluslararası Kar ve Buz Festivali'nin 14 ve 28 Ocak tarihleri arasında gerçekleşmesi planlandı.

Moğolistan Kültür Bakanı Nomin Chinbat yaptığı açıklamada, ücretsiz festivalin "Moğolistan'ın kış turizmi sektörünün gelişiminde önemli bir dönüm noktasına işaret ettiğini" söyledi.

Sadece birkaç gündür açık olmasına rağmen etkinliğin halihazırda bir Guinness Dünya Rekoru kırdığı bildiriliyor; bir saat içinde buz kaydırağından inen en fazla insan rekoru.