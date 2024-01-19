Moğolistan'da kar ve buz festivali: Guinness Dünya Rekoru kırıldı

Uluslararası gezginlere otantik bir Moğol kışı deneyimi yaşatmak için 14 Ocak'ta başlayan Mazaalai Uluslararası Kar ve Buz Festivali, 28 Ocak'a kadar Ulanbatur'da gerçekleşecek.

Moğolistan'da kar ve buz festivali: Guinness Dünya Rekoru kırıldı - 1

Moğolistan'da gerçekleşen Mazaalai Uluslararası Kar ve Buz Festivali'nin 14 ve 28 Ocak tarihleri arasında gerçekleşmesi planlandı.

Moğolistan Kültür Bakanı Nomin Chinbat yaptığı açıklamada, ücretsiz festivalin "Moğolistan'ın kış turizmi sektörünün gelişiminde önemli bir dönüm noktasına işaret ettiğini" söyledi.

Sadece birkaç gündür açık olmasına rağmen etkinliğin halihazırda bir Guinness Dünya Rekoru kırdığı bildiriliyor; bir saat içinde buz kaydırağından inen en fazla insan rekoru.

N-LIFE HABERLERİ

Moğolistan'da kar ve buz festivali: Guinness Dünya Rekoru kırıldı - 2

Açılış şenlikleri kapsamında 408 katılımcı, festivalin 16,4 metre uzunluğundaki buz kaydırağını birbiri ardına kaydırarak rekorun garantilenmesine yardımcı oldu.

Festivaldeki diğer ilgi çekici noktalar arasında nesli kritik derecede tehlike altında olan ülkenin koruma altındaki Gobi ayısı hakkında farkındalık yaratmayı amaçlayan beş metre yüksekliğinde kardan ve buzdan heykel yer alıyor.

Moğolistan'da kar ve buz festivali: Guinness Dünya Rekoru kırıldı - 3

Festivalde vahşi doğada kalan 52 Gobi ayısını temsil etmek üzere 52 buzdan heykel daha dikildi.

Ayrıca 56,4 metre uzunluğunda kar ve buz heykeli ile büyük bir buz pateni pisti de bulunuyor.

Moğolistan'da kar ve buz festivali: Guinness Dünya Rekoru kırıldı - 4

Festival ayrıca 17 Ocak'ta Çin, Tayland, Fransa, Rusya, ABD ve Moğolistan'ın da aralarında bulunduğu altı ülkeden 24 sanatçının katıldığı Mazaalai Uluslararası Buz Yarışması'na ev sahipliği yaptı.

Moğolistan'da kar ve buz festivali: Guinness Dünya Rekoru kırıldı - 5
Moğolistan'da kar ve buz festivali: Guinness Dünya Rekoru kırıldı - 6
Moğolistan'da kar ve buz festivali: Guinness Dünya Rekoru kırıldı - 7
Moğolistan'da kar ve buz festivali: Guinness Dünya Rekoru kırıldı - 8
Moğolistan'da kar ve buz festivali: Guinness Dünya Rekoru kırıldı - 9
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