Muğla'nın mavi tur rotasındaki adaları "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi

Türkiye'nin önemli yat turizmi merkezlerinden olan Göcek, turizm sezonunda aralarında siyaset, sanat, spor ve iş dünyasından ünlü simalarında da olduğu yerli ve yabancı pek çok ziyaretçiyi ağırlıyor.

Doğal güzellikleriyle bilinen Göcek'teki bakir koylarda, turizm sezonu boyunca çok sayıda turist mavi tura çıkıyor. Adeta bir akvaryumu andıran berrak suyu, zengin flora ve faunası ile dikkati çeken bölge, dalış turizmi için de önemli bir rota konumunda bulunuyor.