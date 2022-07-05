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Mutlaka görmeniz gereken 20 yaz rotası

Haberler | 05.07.2022 - 07:41

Dünyada görmeye ve keşfetmeye değer çok fazla yer var. Siz de bu yaz yeni yerler görmek ve yeni kültürlerle tanışmak istiyorsanız 'Travel Leisure' dergisinin ‘mutlaka görmeniz gereken 20 rota’ listesine göz atmayı unutmayın. İşte mutlaka gitmeniz ve keşfetmeniz gereken 20 rota...

Mutlaka görmeniz gereken 20 yaz rotası - 1

1- İTALYA

Hem kültürel hem de romantik bir rota arayışındaysanız yazın İtalya tam size göre. Roma’nın tarihine, Vedenik’in sanat dolu mimarisine ve Milano’nun modern havasına bayılacaksınız.

Mutlaka görmeniz gereken 20 yaz rotası - 2

2- CHARLESTON, GÜNEY KAROLİNA (ABD)

Charleston’da yaz ayları çok sıcak geçse de, Arnavut kaldırımlı sokakları, okyanus boyunca yürüyebileceğiniz sahili ve birbirinden lezzetli yemekleri sizi bekliyor.

Mutlaka görmeniz gereken 20 yaz rotası - 3

3- CARTAGENA, KOLOMBİYA

Sanatın ve kültürün iç içe olduğu liman kenti Cartagena’da denizin tadını çıkarabilir, dağlarında ve yağmur ormanlarında yürüyüş yapabilirsiniz. Şehrin arnavut kaldırımlı sokakları size kendinize eski bir kentte hissettirecek.

Mutlaka görmeniz gereken 20 yaz rotası - 4

4- MONAKO

Fransa'nın Akdeniz kıyı şeridinde yer alan Monako, kısa seyahatlerinizi için oldukça uygun. Yerel yemeklerin tadını çıkarabilir, deniz kenarında yürüyüş yapabilirsiniz.

Mutlaka görmeniz gereken 20 yaz rotası - 5

5- MARAKEŞ, FAS

Zengin tarihi ve benzersiz deneyimleriyle Marakeş, sizi asla pişman etmeyecek rotalardan.

Mutlaka görmeniz gereken 20 yaz rotası - 6

6- JAMAİKA, KARAYİPLER

Yazın sıcağını en iyi şekilde hissetmek, denizin ve sahilin keyfini doyasıya çıkarmak istiyorsanız Jamaika tam olarak sizin rotanız.

Mutlaka görmeniz gereken 20 yaz rotası - 7

7- MACHU PICCHU, PERU

Machu Picchu'daki yemyeşil çimleri görmek, hayranlık uyrandıran manzaların tadını çıkarmak ve farklı canlı türleriyle tanışmak için yaz mevsimi en doğru zaman.

Mutlaka görmeniz gereken 20 yaz rotası - 8

8- LİMA, PERU

Tatilde hem gezmeyi hem de farklı yemekler tatmayı seviyorsanız yaz rotanıza Lima’yı eklemeyi unutmayın. 'Michelin yıldızı' alan sayısız restoran ve uygun fiyatlı yemeklerlerle tatiliniz tadını çıkarın.

Mutlaka görmeniz gereken 20 yaz rotası - 9

9- NİKARAGUA, ORTA AMERİKA

Yazın Nikaragua’ya gidiyorsanız sörf yapmayı deneyebilir ve keyifli vakit geçirebilirsiniz. Pasifik Okyanusu ve Karayip Denizi arasında sıkışmış bu Orta Amerika ülkesi, filtre gerektirmeyen muhteşem gün batımı manzalarıyla sizi bekliyor.

Mutlaka görmeniz gereken 20 yaz rotası - 10

10- NAPA VADİSİ, SAN FRANCISCO

Napa vadisi, yemyeşil doğası, güneşi, keyifli yaz akşamları ve lezzetli yemekleriyle mutlaka görmeniz gereken yerlerden biri. Özellikle tatilinizi temmuz ayına denk getirebilirseniz festivalleri de yakalamış olursunuz.

Mutlaka görmeniz gereken 20 yaz rotası - 11

11- NEW YORK

New York’a yazın seyahat etmek size şehri yerliler gibi keşfetme imkanı sunar. Muhteşem sokak lezzetleri, gezmekle bitmeyen sokakları ve restoranları size farklı kültür ve deneyimler katacak.

Mutlaka görmeniz gereken 20 yaz rotası - 12

12- MEKSİKA

Yaz sonu zirvelere ulaşan kasırga mevsimi dışında Meksika’ya bir haftanızı ayırmalısınız. Temmuz ve ağustos ayları aşırı sıcak olsa da hem keşfedeceğinizi hem de tatilin tadını çıkaracağınız bir tatil rotası sizi bekliyor.

Mutlaka görmeniz gereken 20 yaz rotası - 13

13- CAPE TOWN, GÜNEY AFRİKA

Cape Town’ın her köşesi farklı bir iklim ve deneyim sunuyor. Hayvanlarla dolu ovalarında gezebilir, farklı kültürlerden insanlarla tanışabilir ve güneşin tadını çıkarabilirsiniz.

Mutlaka görmeniz gereken 20 yaz rotası - 14

14- ULUSAL PARKLAR, ABD

Amerika’nın görülmeye değer ulusal parkları daha önce yaşamadığınız deneyimlerle görülmeyi bekliyor. Nefes kesici manzaları, olağanüstü doğası ve maceralarıyla yaz mevsimi bu rotaları keşfetmek için oldukça ideal.

Mutlaka görmeniz gereken 20 yaz rotası - 15

15- TRENLE AVRUPA SEYAHATİ

Avrupa’yı gezmek için birçok neden var. Paris’te Eyfel Kulesi’ni görmek, Amsterdam’ın kanallarında bisikletle gezmek, İtalya’nın birbirinden lezzetli yemeklerini tatmak ve buna benzer farklı Avrupa rotalarını keşfetmek istiyorsanız tren yolcuğu hem keyifli hem de oldukça kolay.

Mutlaka görmeniz gereken 20 yaz rotası - 16

16- FLORİDA, ABD

Florida’nın plajları, tema parkları, denizi ve güneşi yazı en keyifli şekilde geçirmenizi sağlayacak. Hayatınızda mutlaka bir kez Florida'yı görmelisiniz.

Mutlaka görmeniz gereken 20 yaz rotası - 17

17- GEMİ SEYAHATİ

Gemi seyahati seviyorsanız bir haftalık turlarla yeni limanlar keşfedebilir ve çok sayıda yeni yer görebilirsiniz. Hem denizin hem de havuzun tadını çıkarabileceğiniz gemi rotasyonları tam size göre.

Mutlaka görmeniz gereken 20 yaz rotası - 18

18- NEVADA, ABD

Nevada’nın macera dolu ortamına hazır olun. Yazın Colorado ya da Nevada’ya seyahat edebilir ve hiç olmadığınız kadar özgür hissedebilirisiniz.

Mutlaka görmeniz gereken 20 yaz rotası - 19

19- PASİFİK KIYISINDA SÜRÜŞ

Amerika'nın batı sahilinde yer alan Pasifik Kıyısı’ndaki uzun otoyolda sürüş şeyfi yaşayabilir ve hiç unutamayacağınız bir tatil geçirebilirsiniz.

Mutlaka görmeniz gereken 20 yaz rotası - 20

20- KAMBOÇYA, GÜNEYDOĞU ASYA

Kamboçya, Bali, Tayland ve Vietnam gibi rotalar yazın, yemekleri, otelleri ve aktiviteleriyle ünlüdür. Farklı din, kültür ve deneyimler için bu rotalara göz atmayı unutmayın.

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