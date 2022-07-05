Mutlaka görmeniz gereken 20 yaz rotası

Haberler | 05.07.2022 - 07:41
Hem kültürel hem de romantik bir rota arayışındaysanız yazın İtalya tam size göre. Roma’nın tarihine, Vedenik’in sanat dolu mimarisine ve Milano’nun modern havasına bayılacaksınız.
Charleston’da yaz ayları çok sıcak geçse de, Arnavut kaldırımlı sokakları, okyanus boyunca yürüyebileceğiniz sahili ve birbirinden lezzetli yemekleri sizi bekliyor.
Sanatın ve kültürün iç içe olduğu liman kenti Cartagena’da denizin tadını çıkarabilir, dağlarında ve yağmur ormanlarında yürüyüş yapabilirsiniz. Şehrin arnavut kaldırımlı sokakları size kendinize eski bir kentte hissettirecek.
Fransa'nın Akdeniz kıyı şeridinde yer alan Monako, kısa seyahatlerinizi için oldukça uygun. Yerel yemeklerin tadını çıkarabilir, deniz kenarında yürüyüş yapabilirsiniz.
Zengin tarihi ve benzersiz deneyimleriyle Marakeş, sizi asla pişman etmeyecek rotalardan.
Yazın sıcağını en iyi şekilde hissetmek, denizin ve sahilin keyfini doyasıya çıkarmak istiyorsanız Jamaika tam olarak sizin rotanız.
Machu Picchu'daki yemyeşil çimleri görmek, hayranlık uyrandıran manzaların tadını çıkarmak ve farklı canlı türleriyle tanışmak için yaz mevsimi en doğru zaman.
Tatilde hem gezmeyi hem de farklı yemekler tatmayı seviyorsanız yaz rotanıza Lima’yı eklemeyi unutmayın. 'Michelin yıldızı' alan sayısız restoran ve uygun fiyatlı yemeklerlerle tatiliniz tadını çıkarın.
Yazın Nikaragua’ya gidiyorsanız sörf yapmayı deneyebilir ve keyifli vakit geçirebilirsiniz. Pasifik Okyanusu ve Karayip Denizi arasında sıkışmış bu Orta Amerika ülkesi, filtre gerektirmeyen muhteşem gün batımı manzalarıyla sizi bekliyor.
Napa vadisi, yemyeşil doğası, güneşi, keyifli yaz akşamları ve lezzetli yemekleriyle mutlaka görmeniz gereken yerlerden biri. Özellikle tatilinizi temmuz ayına denk getirebilirseniz festivalleri de yakalamış olursunuz.
New York’a yazın seyahat etmek size şehri yerliler gibi keşfetme imkanı sunar. Muhteşem sokak lezzetleri, gezmekle bitmeyen sokakları ve restoranları size farklı kültür ve deneyimler katacak.
Yaz sonu zirvelere ulaşan kasırga mevsimi dışında Meksika’ya bir haftanızı ayırmalısınız. Temmuz ve ağustos ayları aşırı sıcak olsa da hem keşfedeceğinizi hem de tatilin tadını çıkaracağınız bir tatil rotası sizi bekliyor.
Cape Town’ın her köşesi farklı bir iklim ve deneyim sunuyor. Hayvanlarla dolu ovalarında gezebilir, farklı kültürlerden insanlarla tanışabilir ve güneşin tadını çıkarabilirsiniz.
Amerika’nın görülmeye değer ulusal parkları daha önce yaşamadığınız deneyimlerle görülmeyi bekliyor. Nefes kesici manzaları, olağanüstü doğası ve maceralarıyla yaz mevsimi bu rotaları keşfetmek için oldukça ideal.
Avrupa’yı gezmek için birçok neden var. Paris’te Eyfel Kulesi’ni görmek, Amsterdam’ın kanallarında bisikletle gezmek, İtalya’nın birbirinden lezzetli yemeklerini tatmak ve buna benzer farklı Avrupa rotalarını keşfetmek istiyorsanız tren yolcuğu hem keyifli hem de oldukça kolay.
Florida’nın plajları, tema parkları, denizi ve güneşi yazı en keyifli şekilde geçirmenizi sağlayacak. Hayatınızda mutlaka bir kez Florida'yı görmelisiniz.
Gemi seyahati seviyorsanız bir haftalık turlarla yeni limanlar keşfedebilir ve çok sayıda yeni yer görebilirsiniz. Hem denizin hem de havuzun tadını çıkarabileceğiniz gemi rotasyonları tam size göre.
Nevada’nın macera dolu ortamına hazır olun. Yazın Colorado ya da Nevada’ya seyahat edebilir ve hiç olmadığınız kadar özgür hissedebilirisiniz.
Amerika'nın batı sahilinde yer alan Pasifik Kıyısı’ndaki uzun otoyolda sürüş şeyfi yaşayabilir ve hiç unutamayacağınız bir tatil geçirebilirsiniz.
Kamboçya, Bali, Tayland ve Vietnam gibi rotalar yazın, yemekleri, otelleri ve aktiviteleriyle ünlüdür. Farklı din, kültür ve deneyimler için bu rotalara göz atmayı unutmayın.