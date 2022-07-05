Mutlaka görmeniz gereken 20 yaz rotası

12- MEKSİKA

Yaz sonu zirvelere ulaşan kasırga mevsimi dışında Meksika’ya bir haftanızı ayırmalısınız. Temmuz ve ağustos ayları aşırı sıcak olsa da hem keşfedeceğinizi hem de tatilin tadını çıkaracağınız bir tatil rotası sizi bekliyor.