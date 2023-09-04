Narman'ın peribacalarının jeopark ile UNESCO'ya üye olabileceği düşünülüyor
Erzurum'un Narman ilçesindeki peribacaları, 'Jeopark' projesiyle UNESCO'ya üye olma yolunda ilerliyor. Bölgenin jeopark olabilmesi için 2010 yılından beri bilimsel çalışmaları yürüten İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yıldırım Güngör, "Yaklaşık 2,5-3 milyon yıl yaşındaki bölgeyle ilgili bilimsel çalışmalar bitmiş durumda. Jeopark konusunda neler yapılması gerektiği belirlendi. Narman çevresi ve peribacaları çok güzel bir çalışma sonucu UNESCO'nun Global Jeopark ağına üye olabilecek özelliklere sahip" dedi.
Narman ilçesinde yer alan ve Kırmızı periler diyarı olarak bilinen peribacaları, bölgenin önemli doğal güzelliklerinden olma özelliği taşıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından 20 Kasım 2019'da tescilli doğal koruma alanı olarak ilan edilen 2,5-3 milyon yıl yaşındaki peribacaları yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline geldi.