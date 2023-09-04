Narman'ın peribacalarının jeopark ile UNESCO'ya üye olabileceği düşünülüyor

"BİR YILDA UNESCO'YA BAŞVURACAK HALE GELİRİZ"

Güngör, "Dünyada bu tür oluşumların en güzel örnekleri burada. Bunlar peribacası da değil. Aslında bunlara biz 'Yardang' diyoruz. Özel bir isimdir bu. Tipik bizim bildiğimiz peribacaları gibi değildir. Peribacaları genellikle volkanik oluşumlardır. Bunlar karasal oluşumlar. Akarsular zamanında getirmiş, biriktirmiş, sonra aşınmış. Kırmızı rengi de komşu kayaçlardaki demirden almış. Burası dünya çapında bir yer. Narman'a benzer bir yer de Çin'de var. Orayı da gezdim, bunun yarısı kadar bile değil. Ancak Çin'deki bölge uluslararası jeopark onayını almış durumda UNESCO'dan. Biz bunun yolunu biliyoruz, ne yapılacağını biliyoruz. Bu konuda herhangi bir talebimiz de yok. Bu bölgeyle ilgili daha önce çalışma yaptık, raporunu da hazırladık. Her şey hazır, doktora tezinde önerilenler tek tek yapılsa bir yılda UNESCO'ya başvuracak hale geliriz. UNESCO'nun da jeopark onayını alırız" diye konuştu.