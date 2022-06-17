Osmanlı döneminin Tunus’taki tanıkları 'Bey Sarayları'

"BEYLER DÖNEMİNİ TANIMAMIZA VE ANLAMAMIZA YARDIMCI OLACAK"

Osmanlı Beylerinin soyundan gelen Tarih ve Uzlaşma Derneği Başkan Yardımcısı Muhammed Ali Bey yaptığı açıklamada, “1914 yılında restore edilen Saadet Sarayı, Seyyid Nasır Bey tarafından eşi Kamer hanıma hediye olarak verildi. Burgiba Tunus Cumhurbaşkanı olduktan sonra daha azametli ve geniş saraylar olmasına rağmen Saadet Sarayında ikamet etmeyi seçti” diye konuştu.

Tunus’un tarihini öğrenmek açısından Osmanlı döneminde inşa edilen sarayların önemine dikkat çeken Ali Bey, “Osmanlı Beylerinin ayakta kalan saraylarının ardında yer alan Saadet Sarayı, Tunuslu gençlerin ülkenin tarihini keşfetmeleri için önemli bir fırsat. Tunus’un Osmanlı döneminden kalan mimari eserleri, Beyler dönemini tanımamıza ve anlamamıza yardımcı olacak tarihi eserler arasında" dedi.