Özgürlüğü hissettiren dünyanın ilgi çeken tepeleri

Napa-California

Bliss isimli duvar kağıdı fotoğrafçı Charles O’Rear tarafından 1996 yılında California’da çekilmiştir. Milyonlarca kişiye yeşilin ve mavinin tonlarını sunup huzur veren kadraj için Charles, yağmurun sıkça yağdığı günlerin birinde muhteşem görüntüyü yakaladığını ve kayıtsız kalamadığını ifade etmiştir. Hatta “15 yaşında veya daha büyük insanlar bu fotoğrafı yaşamları boyunca hatırlayacaklar“ şeklinde bir de kehanette bulunmuştur.

Toskana, İtalya

Albert Dros isimli Hollandalı fotoğrafçı İtalya’nın Toskana bölgesinde yaptığı ziyarette çektiği fotoğraflar Windows XP’nin Bliss duvar kağıdına aşırı şekilde benzetilmiş. Gerçekten de ilk intiba buranın XP’nin olduğu şeklinde.