Özgürlüğü hissettiren dünyanın ilgi çeken tepeleri

Napa-California
Bliss isimli duvar kağıdı fotoğrafçı Charles O’Rear tarafından 1996 yılında California’da çekilmiştir. Milyonlarca kişiye yeşilin ve mavinin tonlarını sunup huzur veren kadraj için Charles, yağmurun sıkça yağdığı günlerin birinde muhteşem görüntüyü yakaladığını ve kayıtsız kalamadığını ifade etmiştir. Hatta “15 yaşında veya daha büyük insanlar bu fotoğrafı yaşamları boyunca hatırlayacaklar“ şeklinde bir de kehanette bulunmuştur.
Toskana, İtalya
Albert Dros isimli Hollandalı fotoğrafçı İtalya’nın Toskana bölgesinde yaptığı ziyarette çektiği fotoğraflar Windows XP’nin Bliss duvar kağıdına aşırı şekilde benzetilmiş. Gerçekten de ilk intiba buranın XP’nin olduğu şeklinde.
Gora Bölgesi, Kosova
Gora Bölgesi Kosova’nın Prizren ilinin güneyinde yer alan dağ köyleridir. Gora kelime anlamı ile dağlı demektir ve bölgede yaşayan halk müslüman eski Türk boylarındandır.
Erzurum, Türkiye
Erzurum’un Oltu ilçesinde yer alan gökkuşağını andıran renkleri ile görenlerin ilgisini çeken tepeler ise yurdumuzdan merak uyandıran bir köşe olarak sıralamadaki yerini aldı. Himalaya dağ kuşağında yer alan iklim, erozyon gibi nedenler bu tepelerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Gelecek dönemde bir Jeopark içinde yeralması için çalışma yapılmaktadır.
Iğdır Türkiye
Sıradaki ilgi çeken tepe ise yine yurdumuzdan, Iğdır’dan. Tuzluca ilçesinin batısında yer alan tepeler kırmızı, kahverengi boz ve sarı tonlarını barındırıyor. Aynı zamanda Nahçıvan ve İran’da görülen tepeler, tıpkı Erzurum’daki oluşum gibi tabiatın bizlere bir hediyesi.
National Geopark - Çin
Çin’in Gansu bölgesinde yer alan ulusal Danxia Jeopark, sık sık Erzurum’daki tepeler ile karıştırılıp haberleştirildi. Toplamda 520 milyon metrekareye yayılmış bu devasal doğa oluşumu Unesco’nun Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer almaktadır. 55 milyon yıla tekabül ettiği bilinen bu oluşum tüm turistlerin ilgisini dünyanın dört bir tarafından çekmektedir.
Vinicunca, Peru
Son renkli tepemiz adı dağ olsa da Peru’nun Cusco bölgesinde yer alan ve yedi renk anlamına gelen Montana de Siete Colores isimli dağ. Buraya ulaşmak biraz meşakatli bir yolculuğa katlanmak gerekiyor. Önce 3 saatlik bir otobüs yolculuğu ardından ise 10 km yürüyüş ve tırmanma gerekiyor. Peki bu derece renkli olmasının sırrı açıklanabilmiş mi ? Dağın üzerini kaplayan buzulun erimesi sonucu farklı katmanlardaki topraklar ortaya çıkmış ve gökkuşağını andıran sıralı kuşaklar oluşmuştur. And Dağlarının bir kolu olan Vinicunca 2016 yılında keşfedilmiştir. Sanırım çıplak gözle görmeden inanmak oldukça güç.
Kaynak: Cengiz Selçuk - Brandlifemag