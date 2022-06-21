Pamukkale'deki 'Cehennem Kapısı' 1500 yıl sonra açıldı

HADES VE KERBERUS HEYKELLERİ

Antik havuz ve tiyatronun ortasında yer alan Plütonyum'a bölgeden çıkarılan ve müzede sergilenen bazı heykellerin replikaları da yerleştirildi.

Yunan mitolojisinde Hades, Roma mitolojisinde Plüton olarak tanımlanan yer altı tanrısıyla onun üç başlı bekçi köpeği Kerberus heykellerinin yerleştirildiği Cehennem Kapısı, ilk ziyaret gününde yerli ve yabancı turistlerden ilgi gördü.