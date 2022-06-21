Pamukkale'deki 'Cehennem Kapısı' 1500 yıl sonra açıldı

Haberler - Anadolu Ajansı | 21.06.2022 - 17:22 - Son Güncelleme : 21.06.2022 - 17:28

Mitolojide 'ölüler ülkesine geçiş kapısı' olarak tanımlanan ve yaklaşık 1500 yıl önce meydana gelen depremde yıkılan Hierapolis Antik Kenti'ndeki 'Cehennem Kapısı' (Plütonyum), kazı çalışmaları sonrası ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Pamukkale'deki 'Cehennem Kapısı' 1500 yıl sonra açıldı - 1

Milattan önce 2. yüzyılda Bergama Kralı 2. Eumenes tarafından kurulan ve ‘kutsal şehir’ anlamına gelen 2 bin 200 yıllık Hierapolis Antik Kenti, bugüne ulaşan etkileyici yapıları ve heykelleriyle Anadolu'nun tarih zenginliğini yansıtıyor.

Antik kentte 2013'te tespit edilen Plütonyum da mitoloji hikayelerinde geçen bir yapı olmasıyla dikkati çekiyor.

Pamukkale'deki 'Cehennem Kapısı' 1500 yıl sonra açıldı - 2

Prof. Dr. Francesco D'Andria başkanlığındaki kazı ekibinin 'deki travertenlere beyazlığını veren termal suyun kaynaklarından birini tespit etmesi ve bu kaynak üzerindeki yapının da mitolojide ‘Cehennem Kapısı’ olarak bilinen Plütonyum olduğunu belirlemesi sonrası bölgedeki çalışmalarına hız verildi.

Pamukkale'deki 'Cehennem Kapısı' 1500 yıl sonra açıldı - 3

Fay hattından kaynayan sıcak suyla birlikte salınan ve mağara tabanında biriken karbondioksit nedeniyle yanına yaklaşan küçük hayvanları öldürdüğü için mitolojide ‘ölüler ülkesine geçiş kapısı’ olarak da tanımlanan bölgede görev alan kazı ekibi, zehirlenme ihtimaline karşı gaz maskeleriyle çalışma yaptı.

Prof. Dr. Grazia Semeraro başkanlığındaki ekibin tamamladığı çalışmayla ‘Cehennem Kapısı’nın büyük bölümü ayağa kaldırıldı.

Pamukkale'deki 'Cehennem Kapısı' 1500 yıl sonra açıldı - 4

HADES VE KERBERUS HEYKELLERİ

Antik havuz ve tiyatronun ortasında yer alan Plütonyum'a bölgeden çıkarılan ve müzede sergilenen bazı heykellerin replikaları da yerleştirildi.

Yunan mitolojisinde Hades, Roma mitolojisinde Plüton olarak tanımlanan yer altı tanrısıyla onun üç başlı bekçi köpeği Kerberus heykellerinin yerleştirildiği Cehennem Kapısı, ilk ziyaret gününde yerli ve yabancı turistlerden ilgi gördü.

Pamukkale'deki 'Cehennem Kapısı' 1500 yıl sonra açıldı - 5

Karbondioksit çıkışının devam etmesi nedeniyle suyun kaynadığı bölüme geçişe izin verilmeyen bölgede sadece seyir platformu üzerinden izleme imkanı sunuluyor.

Pamukkale'deki 'Cehennem Kapısı' 1500 yıl sonra açıldı - 6

Bursa'dan gelen Fehmi Dana, Türkiye'nin güzelliklerini görmek için tatile çıktığını ve ilk ziyaretini Pamukkale'ye yaptığını söyledi.

‘Cehennem Kapısı’nın ilk ziyaretçileri arasında yer almanın heyecan verici olduğunu söyleyen Dana, bölgeyi anlatıldığı gibi çok ilginç bulduğunu belirtti.

Pamukkale'deki 'Cehennem Kapısı' 1500 yıl sonra açıldı - 7

"MUHTEŞEM BİR YER"

Bölgeyi gezen Hatice Şentürk, birçok yerde antik şehir gezdiğini, Hierapolis'teki kapının çok farklı olduğunu belirterek, "Muhteşem bir yer ve muazzam görüntü. Cehennem Kapısı denilince ürkütücü geliyor ama muhteşem bir görüntü" diye konuştu.

N-LIFE HABERLERİ

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