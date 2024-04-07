Patara Antik Kenti'nin iki bin yıllık deniz fenerinde sona gelindi

"OLDUKÇA ZOR AMA KEYİFLİ"

Prof. Dr. Işık, Patara Deniz Feneri'nin restorasyon çalışmasının oldukça zor olduğunu, ancak bundan büyük keyif aldığını belirtti. Arkeolojik kazılarda ve restorasyon çalışmalarında görev alan kadınların da önemli bir görevi yerine getirdiğini ifade eden Prof. Dr. Işık, "Arkeolojinin kadınları, tüm eserlere evlatları gibi davranır. Patara da benim için evlat oldu. Hele ki fener benim için bambaşka oldu. 1600 civarı taşı yerine koyduk. Bitince de 1800 civarı olacak" diye konuştu.

Akdeniz'i Xanthos Nehri'ne bağlayan eski Patara limanının güneybatı ucunda yer alan deniz feneri, M.S. 64 yılında Roma İmparatoru Nero tarafından yaptırıldı. 1481 yılında Rodos'ta meydana gelen bir deprem ve ardından oluşan tsunamiyle yıkıldı. Kum tepeleri arasında kaybolan deniz feneri kalıntılarının, 20'nci yüzyılın sonunda Prof. Dr. Fahri Işık tarafından fenere ait olduğu tespit edildi.