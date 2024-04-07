Patara Antik Kenti'nin iki bin yıllık deniz fenerinde sona gelindi
Antalya'da Patara Antik Kenti'nin 2 bin yıllık deniz fenerindeki restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Depremle yıkılan ve 2 bine yakın taşla yeniden ayağa kaldırılan tarihi yapının, denizcilere yol göstermesi amaçlanıyor.
Kaş ilçesinde milattan önce 1'inci yüzyılın ortalarında 23 kentten oluşan Likya Birliği'nin başkenti olarak bilinen Patara'da kazı ve restorasyon çalışmaları sürüyor.
Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık tarafından titizlikle sürdürülen çalışmalarda, Roma İmparatoru Nero'nun Patara'ya prestij eseri olarak yaptırdığı antik deniz feneri restorasyonunda sona yaklaşıldı.