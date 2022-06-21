'Sakin Şehir' Kemaliye'nin, UNESCO'nun kalıcı miras listesine girmesi hedefleniyor

Tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve milattan önce üç binli yıllara dayanan tarihiyle kültürel zenginliğinin yanı sıra doğal güzelliğiyle de öne çıkan Kemaliye, UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'ne alınması ve Uluslararası Sakin Kentler Birliğince 'sakin kent' seçilmesiyle daha çok turist ağırlamaya başladı.