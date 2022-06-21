'Sakin Şehir' Kemaliye'nin, UNESCO'nun kalıcı miras listesine girmesi hedefleniyor

Haberler - Anadolu Ajansı | 21.06.2022 - 16:30
Tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve milattan önce üç binli yıllara dayanan tarihiyle kültürel zenginliğinin yanı sıra doğal güzelliğiyle de öne çıkan Kemaliye, UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'ne alınması ve Uluslararası Sakin Kentler Birliğince 'sakin kent' seçilmesiyle daha çok turist ağırlamaya başladı.
UNESCO’nun kalıcı listesine girmesi için yürütülen hazırlıklar kapsamında, ilçenin tanıtımı amacıyla Kemaliye Belediyesince farklı dillerde, ilçenin kültürel değerlerini ve tarihini ön plana çıkaran klip hazırlandı.
Klipte, adrenalin tutkunu yerli ve yabancı turistlerin vazgeçilmezi olan Karanlık Kanyon ile macera tutkunlarına unutulmaz güzellikler sunan doğal güzelliklere yer verildi.
Her iki tarafı yer yer 400-500 metrelik sarp kayalık yamaçlardan oluşan yedi kilometre uzunluğundaki Taş Yol ile adrenalin tutkunlarını ağırlayan ilçe, yöresel evleriyle de beğeni topluyor.
Kemaliye Kaymakamı Emre Yeşilbaş, Kemaliye’nin, geçici miras listesine alınmasıyla sakin kent unvanı verilmesinin kendilerine başka bir misyon yüklediğini söyledi.
UNESCO'nun kalıcı listesine girmek için çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Yeşilbaş, "UNESCO'nun geçici listesinde 83. sırada yer aldık. Amacımız kalıcı listeye girmek" diye konuştu.
UNESCO ve Sakin Kent Proje Koordinatörü, Kemaliye Belediye Başkan Vekili Ethem Kılıç, Kemaliye’nin özel bir coğrafya olduğunu ve ‘Anadolu Türk kültürünün kök hücresi’ sayılan ilçe olduğunu söyledi.
İşte 'sakin şehir' Kemaliye'den yansıyan görüntüler...