"Sakin şehir" ünvanlı Şarköy'e ilgi artacak
Doğal güzellikleri, mavi bayraklı plajları ve yamaç paraşütü pistleriyle ziyaretçilerini ağırlayan Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine, "sakin şehir" ünvanı almasıyla ilginin daha da artması bekleniyor.
Marmara Denizi kıyısındaki Şarköy, her yıl tatilcileri mavi ve yeşille buluşturuyor. İlçe, ziyaretçilerine temiz bir çevrede doğayla iç içe tatil fırsatı sunuyor.
Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, ilçenin "sakin şehir" ünvanı almasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.