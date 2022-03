Seyahat öncesi ve esnasında bu 10 kurala dikkat!

8-GEÇERLİ BİR SİM KARTI ALIN

Rotanıza ulaştığınız an kendinize geçerli bir SIM kartı alın. Herkese ulaşabilir ve ulaşılabilir durumda olmanız kendinizi daha güvende hissetmenizi sağlar. Hattınızla birlikte, internetiniz de varsa, kaygılarınız en aza iner. Böylelikle, sevdiklerinizle istediğiniz her an konuşabilir, görüntülü arama yapabilir ve tatil fotoğraflarınızı paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda yabancı dil uygulamalarını kullanarak, dil engelini de aşmış olursunuz.