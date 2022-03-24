Seyahat öncesi ve esnasında bu 10 kurala dikkat!

Haberler - ntv.com.tr | 24.03.2022 - 14:42
Seyahat etmek sizi daha fazla sosyalleştirir, daha rahat iletişim kurmanızı sağlar ve özgüveninizi yükseltir. George Washington Üniversitesi İşletme Okulu’nun araştırma raporları, gezginlerin üçte ikisinin kadın olduğunu ve seyahat planlarının yüzde 80'inin kadınlar tarafından yapıldığını gösteriyor.
Öte yandan, seyahat edenlerin yüzde 84'ünün kadın olduğunu gösteren bazı araştırmalar da mevcut. Bunun yanı sıra, yalnız seyahat etmek, kadınlar için en güçlendirici ve tatmin edici maceralardan biri. Ancak seyahat öncesi ve sırasında bazı durumlara dikkat etmekte fayda var. Eğer bir seyahat planınız varsa, beklemeyin ve hemen harekete geçin. Sizin için sıraladığımız 10 seyahat önerisine göz atmayı da unutmayın.
Uzun zamandır beklettiğiniz seyahat planlarınız için, “Doğru zamanı beklemeliyim” gibi düşüncelere girmeyin. Çünkü doğru zaman size gelmez, sizin o zamanı yaratmanız gerekir. Hep çıkmak istediğiniz o tatil için bir adım atın. Öncelikle doğru bir seyahat planı yapın, gerisi zaten gelecektir. Yeni yerler ve kültürler keşfetmek için beklemenizine gerek yok. Hemen biletinizi alın ve valizinizi hazırlayın.
Tek başınıza ilk defa seyahata çıkacaksanız, kendinize öncelikle kısa rotalar belirleyin. Küçük bir başlangıç yaparak, yakınınızdaki bir şehre gecelik ya da hafta sonu kaçamağı yapabilirsiniz. Kısa seyahatlerle başlamak, daha rahat olmanızı sağlayacak ve sizi daha büyük planlara hazırlayacak. Eğer ilk rotanız yurt dışı olacaksa da, dilinizin ve kültürünüzün benzediği rotalar sizin için daha iyi olur. Bu, kendinize olan güveninizi artırır ve yalnız seyahat etmenin sizin için uygun olup olmadığını anlamanıza yardımcı olur.
Seyahat etmeniz için maalesef belirli bir bütçeye sahip olmanız gerekiyor. Bütçenizi ayarlayıp seyahatinize çıktığınız zaman da dikkat etmeniz gereken önemli noktalar bulunuyor. Öncelikle, her maceranızda paranızın güvende olduğundan emin olun. Elbette cüzdanınızda belirli bir miktar paranız olsun. Ancak kaybolabilme ve çalınabilme ihtimalini de göz önünde bulundurarak, kıyafetinizin gizli bir cebinde ya da seyahat çantanızda bir miktar para tutun. Çantanızın çalınabilme ihtimalini de düşünerek paranızı farklı yerlerde para tutmanız daha güvenli olacaktır.
Yalnız seyahatlerinizde kendinizi güvende hissetmeniz ve acil durum anlarınız için tasarlanmış çeşitli güvenlik uygulamaları var. Bu uygulamalar, yalnız seyahat eden kişilere, acil durumlarda yardım ve müdahale edebilmek amacıyla tasarlandı. Seyahate çıkmadan önce bu uygulamardan birini telefonunuza indirin ve nasıl kullanacağınızı önceden öğrenin. Uygulama, bulunduğunuz ülkeye bağlı olarak, konumuzu takip ederek, acil durum bildirdiğinizde, acil servislerle, polis veya özel güvenlik servisleriyle anında iletişime geçiyor ve bulunduğunuz yere yardım gönderiyor. Üstelik bunun için, önceden belirlediğiniz bir güvenlik kelimesi söylemeniz yeterli.
Öte yandan uygulama, acil durumlarınızda, önceden kaydettiğiniz kişilere mesaj gönderiyor ya da telefonunuzun kamerasından anında video bağlantısıyla durumu haber veriyor. Seyahat planlarınızdaki en önemli notunuz bu olsun, çünkü kendinizi güvenli ve huzurlu hissedeceğiniz bir tatil gibisi yoktur.
Seyahat planlarınızı sezonun en yoğun olduğu zamanlarda değil, sezon biterken ayarlayın. Özellikle sezonun en pahalı dönemleri olan yaz ayları yerine, yaz sonu için kendinize önceden bir rota belirleyin. Böylelikle, tatilinizi kavurucu sıcaklardansa ılık bir havada geçirebilir, kalabalık ve yorucu yerlerin aksine, sakin ve huzurlu günlerin tadını çıkarabilirsiniz. Sezon sonu tatillerin en güzel yanı da, daha uygun fiyatlarda seyahat etmeniz olacaktır. Bu, daha uzun süre kalarak daha çok gezebileceğiniz anlamına geliyor.
Seyahate çıkmadan önce, en dikkat etmeniz gereken noktalardan biri de sağlığınız. Yurt dışındaki hastanelerin ve tedavilerin pahalılığı zaten bilinen bir şey. Hiç bilmediğiniz bir yerde, herhangi bir hastalık durumu yaşayabileceğinizi gözden çıkarmayın ve önceden önleminizi alarak seyahat sigortası yaptırın. Böylece, tatilinizde sağlık sorunlarınızı ertelemeden, masraflarınızı stres olmadan karşılayabilirsiniz. Sigorta yaptırarak önleminizi alın ve gönül rahatlığıyla tatilinizin keyfini çıkarın.
Rotanızı belirlemeden önce güvenilir olup olmadığını heryerden araştırın. Hatta daha önce giden kişilerle konuşun ve yorumları okuyun. Bazı şehirler, güvenlik açısından sıkıntılı olabiliyor. Bu yüzden bilmeniz ve dikkat etmeniz gerekenleri önceden öğrenin ve ona göre önleminizi alın. Örneğin, önünüze gelen her taksiye binmemeniz ya da bazı yerlerden araç istememeniz gerektiği gibi. Bu gibi durumlarda, doğru yöne gittiğinizi anlamak için haritanızı daima açık tutun. Güvenlik sıkıntılarının yaşandığı şehir ve ülkelerde hırsızlık ve gasp gibi olaylar maalesef oluyor, dolayısıyla çantanıza da dikkat etmelisiniz.
Rotanıza ulaştığınız an kendinize geçerli bir SIM kartı alın. Herkese ulaşabilir ve ulaşılabilir durumda olmanız kendinizi daha güvende hissetmenizi sağlar. Hattınızla birlikte, internetiniz de varsa, kaygılarınız en aza iner. Böylelikle, sevdiklerinizle istediğiniz her an konuşabilir, görüntülü arama yapabilir ve tatil fotoğraflarınızı paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda yabancı dil uygulamalarını kullanarak, dil engelini de aşmış olursunuz.
Seyahat bütçenizi genişletmenin ve korumanın birçok yaratıcı yolu var. Genellikle en büyük masraf konaklama olduğu için, bu konuda tasarruf etmeniz iyi bir başlangıç olabilir. Pahalı oteller yerine, uygun fiyatlı pansiyonlar tercih edebilir, hatta güvenli alanlarda kamp yapabilirsiniz. Konaklamanıza harcayacağınız bütçeyi en aza indirerek, daha çok yer gezebilir, görebilir ve daha çok aktivite yapabilirsiniz.
Seyahat planlarınızda, gezeceğiniz yerler ve yapacaklarınız hakkında önceden genel bir fikre sahip olmak elbette iyidir. Ancak, kendinizi anlık planlara da bırakmayı unutmayın. Çünkü asıl macera dolu ve unutulmaz anılar bu planlardan çıkar. Orada tanışacağınız insanlarla bambaşka yerleri keşfetmek isteyebilir, yolunuzun üstünde sizi kendine çeken bir sanat atölyesi yakalayabilirsiniz.