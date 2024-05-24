Side'de Kalliope'nin betimlendiği mozaik zemin gün yüzüne çıkarıldı

Çalışma esnasında, üçüncü kata ait mimari parçaların bulunması için çeşmenin doğusunda kazı başlatıldığına dikkati çeken Alanyalı, şunları kaydetti:

"Restorasyon çalışmalarına altlık olsun diye başladığımız kazılarda önce çeşmenin su kemerlerini açığa çıkardık. Şimdi de su kemerlerinin hemen önünde muhtemelen milattan önce 2. yüzyılda inşa edilmiş, oldukça büyük, zemini mozaikle döşeli bir mekan açığa çıkardık. İlk sondajlar buranın Helenistik dönemde inşa edilmiş olabileceğine işaret ediyor. Anıtsal çeşmenin arkasında açığa çıkarttığımız yapılar Side'nin şehircilik tarihi açısından büyük önem taşıyor. Bu alanların özel mekanlar olduğunu tahmin ediyoruz. Çünkü duvarlarında freskler ve zeminlerinde de özenli mozaikler var.

Hatta mozaiklerdeki figürlerden birinin üzerinde ismi de var. Onun şairlere ilham veren, epik şiirin esin perisi Kalliope olduğunu tespit ettik. 2024 yılı boyunca o bölgede çalışmalara devam edeceğiz. Eğer çeşmede restorasyon çalışmaları olmasaydı bizim de çok çalışmayı planladığımız alanlardan biri değildi açıkçası. Çok büyük bir sürpriz oldu."