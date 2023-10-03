Sonbaharda yaza devam rotaları

Fethiye

Ege’nin Akdeniz’e en yakın tatil noktası Fethiye, plajları ve antik kalıntıları ile hem deniz hem de kültür turizmini bir arada sunan eşsiz bir tatil rotası. Fethiye’de pek çok otel seçeneğini değerlendirebileceğiniz gibi kamp yapmayı da tercih edebilirsiniz. Doğa harikası bir kanyon olan Saklıkent Milli Parkı, Amintas Kaya Mezarları’nı ziyaret edebilir, tarihi Likya Yolu yürüyüşü yapabilir, Fethiye’de Ölüdeniz ve Kelebekler Vadisi’nde denize girebilirsiniz. Dalaman Hava Limanı’ndan kolaylıkla ulaşabileceğiniz Fethiye’yi araç kiralayarak gezebilir, hemen yakındaki Marmaris ve Datça’ya da uğrayarak tatil alanınızı genişletebilirsiniz.