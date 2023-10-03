Sonbaharda yaza devam rotaları

Sonbahar gelmiş olsa da yazın sıcaklığını yitirmediği ve denizin hala yüzmeye elverişli olduğu sahiller var. İşte yazı aratmayacak bir tatil yapabileceğiniz en güzel rotalar…

Sonbaharda yaza devam rotaları - 1

Fethiye

Ege’nin Akdeniz’e en yakın tatil noktası Fethiye, plajları ve antik kalıntıları ile hem deniz hem de kültür turizmini bir arada sunan eşsiz bir tatil rotası. Fethiye’de pek çok otel seçeneğini değerlendirebileceğiniz gibi kamp yapmayı da tercih edebilirsiniz. Doğa harikası bir kanyon olan Saklıkent Milli Parkı, Amintas Kaya Mezarları’nı ziyaret edebilir, tarihi Likya Yolu yürüyüşü yapabilir, Fethiye’de Ölüdeniz ve Kelebekler Vadisi’nde denize girebilirsiniz. Dalaman Hava Limanı’ndan kolaylıkla ulaşabileceğiniz Fethiye’yi araç kiralayarak gezebilir, hemen yakındaki Marmaris ve Datça’ya da uğrayarak tatil alanınızı genişletebilirsiniz.

N-LIFE HABERLERİ

Sonbaharda yaza devam rotaları - 2

Marmaris

Tüm seyahat severlere uygun farklı tatil konseptleriyle Marmaris, yeşille mavinin birleştiği atmosferiyle doğayı hissedebileceğiniz, isterseniz canlı sosyal hayatıyla eğlenebileceğiniz harika bir tatil rotası. Uzunyalı, İçmeler Koyu, Turunç Koyu plajlarının yanı sıra dünyaca ünlü Kleopatra Plajı’nın altın kumlarında yazı yaşamaya devam edebilirsiniz. Marmaris’in geçmişine küçük bir yolculuk istiyorsanız Marmaris Kalesi ve içindeki müzede vakit geçirebilirsiniz.

Sonbaharda yaza devam rotaları - 3

Datça

Marmaris’te Ege Denizi’ne doğru uzanan harika yarımada Datça, sizi sükunetiyle büyüleyecek. Eski Datça’nın restore edilmiş taş evlerle dolu sokaklarında dolaşıp alışveriş yapmak, Knidos Antik Kenti’nde Anadolu’nun ilk medeniyetlerinden Karyalılar’dan izleri görmek, Datça merkezdeki Kumluk Plajı’ndaki restoranlarda harika bir akşam geçirmek, sahil keyfi ile birleştiğinde Datça size unutulmaz bir tatil deneyimi sunacak.

Sonbaharda yaza devam rotaları - 4

Kaş

Dalaman Hava Limanı’na 2 saat mesafedeki Kaş’a ulaşım için hava alanı transfer hizmeti alabilirsiniz ya da araç kiralayıp Kaş’ın irili ufaklı sayıları 35’i bulan koylarında duraklayarak ilerleyebilirsiniz. Kaş-Kalkan arasında bulunan Kaputaş Plajı, kendine özel turkuaz rengiyle görenlerin unutamadığı yerler arasında. Tatilde alışveriş seviyorsanız Kaş’ın renkli Uzun Çarşısı’nda dolaşmaya doyamayacaksınız. Çarşının sonunda Likya döneminden kalan antik lahitle karşılaşmak ise küçük bir zaman kırılması hissi vererek sizi etkileyecek. Dalmayı seviyorsanız Kaş’ın Türkiye’nin en iyi dalış merkezlerinden biri olduğunu da hatırlatalım.

Sonbaharda yaza devam rotaları - 5

Kemer

Antalya’nın en popüler turizm beldelerinden Kemer’de yaz ekim ortalarına dek sürüyor. Antalya Hava Limanı’na 60 kilometre mesafedeki Kemer, ışıl ışıl güneşi, sakinliği, doğal ve tarihi güzellikleri ile eylülde dört dörtlük bir tatil vadediyor. 5 yıldızlı Kemer otelleri de konforlu tatilin kapılarını aralıyor. Kemer’deyken Phaselis Antik Kenti ve koyunu ise mutlaka görün. Çam ormanlarının aşağısında büyüleyici güzellikteki koya tekneyle ya da Tekirova’dan yaya olarak ulaşabilirsiniz. Phaselis’te Roma döneminden kalan su kemeri, sütunlu yol, agoralar ve hamamların yanı sıra 2 bin kişilik deniz manzaralı antik tiyatro da sizi çok şaşırtacak.

Kaynak: Brandlifemag

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