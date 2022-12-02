Su altı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan engelli Özgür Akçe'yle Kızıldeniz'e daldı

Akçe, Türkiye'deki birçok dalış noktasının ardından bugün Kızıldeniz'de daldıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Bunun mutluluğu ve heyecanını anlatamam. Tarif edilemez bir güzellik. Buranın, Kızıldeniz'in mavi derinliklerindeki balık çeşitliliği, mercanlar... Buradaki köpekbalıkları inanılmaz heyecan verici bir şey. Sanki bir gezegen keşfetmişim gibi. Sanki başka bir dünyanın içindeymişim gibi hissediyorum şu anda. Geçirdiğim kazadan kaynaklı olan eksikliklerimin hepsini tamamen unuttum. Burada suyun altında özgürce derinlere dalıp balıklarla beraber yüzüp mercanların içerisinde dolaşmanın vermiş olduğu heyecan tarif edilemez."