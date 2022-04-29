Sülüklü Göl'de ilkbahar renkleri

Ataş, köy yaşantısının kendisine mutluluk verdiğini belirterek, "Burada doğayla ve hayvanlarla iç içe yaşıyoruz. Köyümü çok seviyorum ve her sene geliyorum. Doğa tutkunları nisan-mayıs gibi buraya tur düzenliyor, dağlarımızı geziyor. Geçmişte mevsimler kurak geçtiği için gölün su seviyesi düşüktü. Bu sene yağışlar sayesinde göl çok güzel oldu" diye konuştu.