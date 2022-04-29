Sülüklü Göl'de ilkbahar renkleri

Haberler - Anadolu Ajansı | 29.04.2022 - 16:04
Tunceli’nin yaklaşık yedi bin nüfusu bulunan Mazgirt ilçesi, tarihi mekanları ve kültürel güzelliklerinin yanı sıra el değmemiş doğasıyla dikkati çekiyor.
İlçeye bağlı Yukarı Oyumca köyündeki Sülüklü Göl, ilkbahar mevsiminde çevresinde açan rengarenk çiçekler ve yemyeşil doğasıyla seyirlik manzaralar sunuyor.
Bölgedeki üç bin rakımlı Kırklar Dağı'nın eteğindeki yer altı sularıyla beslenen göl, nisan ile eylül ayı aralığında sazlık alanlarıyla göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor.
Yaklaşık 10 metre derinliğe sahip göl, belirli dönemlerde turist kafilelerince ziyaret ediliyor.
Araçlarla köye gelen ziyaretçiler, göl çevresinde gezinti yapıyor.
Yukarı Oyumca köyü muhtarı Hüseyin Doğan, Sülüklü Göl'ün turizm açısından köyüne katkı sunduğunu söyledi.
Kışın göl yüzeyinin buz tuttuğunu söyleyen Doğan, "Gölde karabatak, leylek, angut ve ördeğin yanı sıra suda yaşayan birçok canlı türü var. Hafta sonu tatillerinde buraya sürekli ziyaretçiler gelip gidiyor. Kuşlar da mart ayında bu bölgeye gelip eylüle kadar kalıyor" dedi.
Köy sakinlerinden Cevahir Ataş da ilkbaharın gelişiyle göle gelen kuşların köylerini şenlendirdiğini söyledi.
Kuşların göldeki sazlık alanda yuva yaptığını anlatan Ataş, "Herkes gölü gezip görmeye geliyor. Buraya gelenler daha çok fotoğraf çekimleri yapıyor” diye konuştu.
Ataş, köy yaşantısının kendisine mutluluk verdiğini belirterek, "Burada doğayla ve hayvanlarla iç içe yaşıyoruz. Köyümü çok seviyorum ve her sene geliyorum. Doğa tutkunları nisan-mayıs gibi buraya tur düzenliyor, dağlarımızı geziyor. Geçmişte mevsimler kurak geçtiği için gölün su seviyesi düşüktü. Bu sene yağışlar sayesinde göl çok güzel oldu" diye konuştu.
Tunceli'deki Sülüklü Göl'den yansıyan kareler...