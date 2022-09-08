Tatil sonrası sendromu yenmenin 5 yolu

DUYGULARINIZLA YÜZLEŞİN

Başkalarıyla nasıl hissettiğiniz konusunda konuşmak da güzel bir çözüm olabilir. Hisleriniz konusunda açık olmak, o duyguyu daha az korkutucu kılacaktır. Bu sayede düşünmekten dahi korktuğunuz şeyleri kontrol etmeniz kolaylaşaca. Eğer tatiliniz kötü gittiyse, bu deneyimden ne tür bir ders çıkardığınızı düşünerek mutlu olmayı deneyin. Hislerinizle yüzleşerek, tatil sonrası yaşadığınız üzüntüyü hafifletebilirsiniz.