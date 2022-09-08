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Tatil sonrası sendromu yenmenin 5 yolu

Haberler - ntv.com.tr | 08.09.2022 - 07:11 - Son Güncelleme : 08.09.2022 - 07:14

Yaklaşık iki yıl boyunca hayatımızın her alanını etkileyen pandemi, seyahat etme ve tatil yapma özgürlüğümüzü kısıtlamıştı. 2022 yazı ise tatil hasretini giderdiğimiz bir sezon oldu. Peki bu tatilin ardından günlük yaşama nasıl uyum sağlayacağız? İşte tatil sonrası sendromunu yenmenin yolları...

Tatil sonrası sendromu yenmenin 5 yolu - 1

ARA VERİN

Tatilden döndüğünüz gibi kendinizi ev işlerine vermenin adapte sürecini artırabileceğini düşünebilirsiniz. Bunun yerine, tatilden geldikten sonra bir gün ara verin ve ev işlerini ertelemeyi deneyin. Tüm mail’lerinize cevap vermek veya olmadığınız dönemde kaçırdığınız işleri telafi etmek zorunda değilsiniz. Tatil sonrası kendinize bir gün müsaade edin.

Tatil sonrası sendromu yenmenin 5 yolu - 2

KEŞFETMEYE DEVAM EDİN

Tatilin bitmesi eğlencenin de bittiği anlamına gelmiyor. Yeni bir restoran deneyimleyebilir veya bilmediğiniz bir semti keşfe çıkabilirsiniz. Tatilde yapmadığınız bir şeyi, eve geldiğinizde yapmaya çalışın ve eğlencenin devam ettiğini unutmayın.

Tatil sonrası sendromu yenmenin 5 yolu - 3

MİNETTAR HİSSEDİN

Tatilde biriktirdiğiniz güzel anıları sürekli hatırlamak, özleminizi daha da artıracak gibi gelebilir. Ancak yapılan araştırmalar, aklınıza kazınan anıların sizi daha iyi hissettireceğini söylüyor. Yaşadığınız deneyimleri minnetle hatırlayın ve her birinden mutluluk duymaya çalışın.

Tatil sonrası sendromu yenmenin 5 yolu - 4

SPOR DEPRESYONU AZALTIYOR

Tatil sonrası sendromu yenmenin bir yolu da egzersiz yapmak. Yapılan bazı bilimsel araştırmalar, düzenli sporun anksiyete ve depresyon ile baş etmede önemli bir rol oynadığını gösteriyor. Egzersiz yapmak, tatil özleminizi azaltmayacak ancak duygu kontrolünü sağlamanızda etkili olacaktır.

Tatil sonrası sendromu yenmenin 5 yolu - 5

DUYGULARINIZLA YÜZLEŞİN

Başkalarıyla nasıl hissettiğiniz konusunda konuşmak da güzel bir çözüm olabilir. Hisleriniz konusunda açık olmak, o duyguyu daha az korkutucu kılacaktır. Bu sayede düşünmekten dahi korktuğunuz şeyleri kontrol etmeniz kolaylaşaca. Eğer tatiliniz kötü gittiyse, bu deneyimden ne tür bir ders çıkardığınızı düşünerek mutlu olmayı deneyin. Hislerinizle yüzleşerek, tatil sonrası yaşadığınız üzüntüyü hafifletebilirsiniz.

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