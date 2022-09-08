Tatil sonrası sendromu yenmenin 5 yolu

Haberler - ntv.com.tr | 08.09.2022 - 07:11 - Son Güncelleme : 08.09.2022 - 07:14
Tatilden döndüğünüz gibi kendinizi ev işlerine vermenin adapte sürecini artırabileceğini düşünebilirsiniz. Bunun yerine, tatilden geldikten sonra bir gün ara verin ve ev işlerini ertelemeyi deneyin. Tüm mail’lerinize cevap vermek veya olmadığınız dönemde kaçırdığınız işleri telafi etmek zorunda değilsiniz. Tatil sonrası kendinize bir gün müsaade edin.
Tatilin bitmesi eğlencenin de bittiği anlamına gelmiyor. Yeni bir restoran deneyimleyebilir veya bilmediğiniz bir semti keşfe çıkabilirsiniz. Tatilde yapmadığınız bir şeyi, eve geldiğinizde yapmaya çalışın ve eğlencenin devam ettiğini unutmayın.
Tatilde biriktirdiğiniz güzel anıları sürekli hatırlamak, özleminizi daha da artıracak gibi gelebilir. Ancak yapılan araştırmalar, aklınıza kazınan anıların sizi daha iyi hissettireceğini söylüyor. Yaşadığınız deneyimleri minnetle hatırlayın ve her birinden mutluluk duymaya çalışın.
Tatil sonrası sendromu yenmenin bir yolu da egzersiz yapmak. Yapılan bazı bilimsel araştırmalar, düzenli sporun anksiyete ve depresyon ile baş etmede önemli bir rol oynadığını gösteriyor. Egzersiz yapmak, tatil özleminizi azaltmayacak ancak duygu kontrolünü sağlamanızda etkili olacaktır.
Başkalarıyla nasıl hissettiğiniz konusunda konuşmak da güzel bir çözüm olabilir. Hisleriniz konusunda açık olmak, o duyguyu daha az korkutucu kılacaktır. Bu sayede düşünmekten dahi korktuğunuz şeyleri kontrol etmeniz kolaylaşaca. Eğer tatiliniz kötü gittiyse, bu deneyimden ne tür bir ders çıkardığınızı düşünerek mutlu olmayı deneyin. Hislerinizle yüzleşerek, tatil sonrası yaşadığınız üzüntüyü hafifletebilirsiniz.