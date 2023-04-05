Tek başına seyahat etmek için en iyi 10 rota

Peru

Machu Picchu ve Nazca Çizgileri gibi antik kalıntıların yanı sıra Lima ve Cusco gibi canlı şehirlerle tarih ve kültür açısından zengin bir ülke. Peru ayrıca And Dağları'ndan Amazon Yağmur Ormanları'na ve Pasifik kıyılarına kadar çok çeşitli doğa manzaraları da sunuyor.