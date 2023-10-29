Tiflis gezi rehberi

Gürcistan'ın başkenti ve en büyük şehri Tiflis, tarihi, kültürel zenginlikleri ve doğal güzellikleriyle ünlü. İşte Tiflis'te gezilecek ve görülecek bazı yerler...

Tiflis gezi rehberi - 1

Tiflis Tarihi Merkezi: Eski Tiflis, şehrin en eski ve en tarihi bölgesidir. Burada dar sokaklar, geleneksel Gürcü evleri, kiliseler ve eski binalar bulunur.

Narikala Kalesi: Tiflis'in sembolik bir noktası olan Narikala, Mtkvari Nehri'nin üzerinde yükselen bir kaledir. Buradan şehrin panoramik manzarasını seyredebilirsiniz.

Kartlis Deda Heykeli: "Anavatanı Korumak" anlamına gelen Kartlis Deda heykeli, Tiflis'in sembollerinden biridir. Tiflis'in tüm güzelliklerini gözler önüne seren bu heykel, Sololaki Tepesi'nde bulunur.

N-LIFE HABERLERİ

Tiflis gezi rehberi - 2

Sameba Katedrali: Gürcistan'ın en büyük Ortodoks katedrali olan Sameba Katedrali, modern Gürcü mimarisinin etkileyici bir örneğini oluşturur.

Rustaveli Bulvarı: Tiflis'in ana caddesi olan Rustaveli Bulvarı, sanat galerileri, müzeler, tiyatrolar ve lüks mağazalarla doludur.

Tiflis gezi rehberi - 3

Abanotubani (Sülfür Banyoları) Bölgesi: Tiflis'in bu en eski bölgesi, tarihi sülfür banyolarıyla ünlüdür. Burada dinlendirici bir banyo deneyimi yaşayabilirsiniz.
Agmashenebeli Caddesi: Tiflis'in popüler alışveriş ve yeme-içme caddelerinden biridir. Geleneksel ve modern restoranlar, kafeler ve mağazalar bulunur.

Tiflis gezi rehberi - 4

Gürcistan Ulusal Müzesi: Tiflis'te bulunan bu müze, Gürcistan'ın tarihini, sanatını ve kültürünü geniş bir koleksiyonla sergiler.Tiflis Pazarı: Tiflis'in çeşitli yöresel ürünlerinin satıldığı renkli bir pazardır. Burada Gürcü yemekleri, el işi ürünler ve hediyelik eşyalar bulabilirsiniz.Gürcistan Devlet Sanat Müzesi: Gürcü sanatının tarihini ve gelişimini gösteren kapsamlı bir koleksiyona sahip olan bu müze, sanatseverler için ideal bir durak olabilir.

Tiflis gezi rehberi - 5

Gürcü mutfağı deneyimi: Gürcü mytfağı, Avrupa ve Orta Doğu mutfaklarını etkilemiş hem de bu mutfaklardan etkilenmiştir. Genellikle Gürcistan yemekleri, hamur işleri, et yemekleri ve sebzeli lezzetlerden oluşur. Çok acı veya baharatlı olmayan Gürcistan yemeklerinde fazlaca ceviz, sarımsak ve kişnişe kullanılır. Şaraba dair bulunan 7 bin yıllık kalıntılar nedeniyle bu topraklar şarabın doğduğu yer olarak geçer. Özellikle yarı tatlı kırmızı şarapları ile dünya şarap literatüründe oldukça iddialı olan Gürcistan’da tam 521 üzüm çeşidi var.

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