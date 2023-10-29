Tiflis gezi rehberi
Gürcistan'ın başkenti ve en büyük şehri Tiflis, tarihi, kültürel zenginlikleri ve doğal güzellikleriyle ünlü. İşte Tiflis'te gezilecek ve görülecek bazı yerler...
Tiflis Tarihi Merkezi: Eski Tiflis, şehrin en eski ve en tarihi bölgesidir. Burada dar sokaklar, geleneksel Gürcü evleri, kiliseler ve eski binalar bulunur.
Narikala Kalesi: Tiflis'in sembolik bir noktası olan Narikala, Mtkvari Nehri'nin üzerinde yükselen bir kaledir. Buradan şehrin panoramik manzarasını seyredebilirsiniz.
Kartlis Deda Heykeli: "Anavatanı Korumak" anlamına gelen Kartlis Deda heykeli, Tiflis'in sembollerinden biridir. Tiflis'in tüm güzelliklerini gözler önüne seren bu heykel, Sololaki Tepesi'nde bulunur.