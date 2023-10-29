Tiflis gezi rehberi

Gürcü mutfağı deneyimi: Gürcü mytfağı, Avrupa ve Orta Doğu mutfaklarını etkilemiş hem de bu mutfaklardan etkilenmiştir. Genellikle Gürcistan yemekleri, hamur işleri, et yemekleri ve sebzeli lezzetlerden oluşur. Çok acı veya baharatlı olmayan Gürcistan yemeklerinde fazlaca ceviz, sarımsak ve kişnişe kullanılır. Şaraba dair bulunan 7 bin yıllık kalıntılar nedeniyle bu topraklar şarabın doğduğu yer olarak geçer. Özellikle yarı tatlı kırmızı şarapları ile dünya şarap literatüründe oldukça iddialı olan Gürcistan’da tam 521 üzüm çeşidi var.