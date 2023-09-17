Trakya'nın asırlık eğlencesi: Pavli Panayırı

Trakya'nın en küçük ilçelerinden Pehlivanköy'de bölge halkının birlik ve beraberliğinin sağlanması amacıyla 1910 yılında kurulmaya başlanan, halk arasında "Sonbahar Panayırı" ve "Pomak Bayramı" diye de anılan "Pavli Panayırı" 113. kez misafirlerini ağırlıyor.

İlçede belediye tarafından Ergene Nehri yanındaki 110 dönümlük alana kurulan panayır, önemli bir kültürel buluşma noktası olarak dikkati çekiyor.