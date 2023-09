Trakya'nın asırlık eğlencesi: Pavli Panayırı

Yakan, "Her sene geliyoruz. Bizim şenlik burada. Gelmediğim bir sene olmadı. Burada günümüz çok güzel geçiyor. Arabada yiyor, içiyor, yatıyoruz. Arabada her şey var. Çay kahve, yemek. 4 gün burada römorkta kalıyoruz. Ben buraya gelmezsem ölürüm, çok seviyorum burayı. Her sene geliyorum. Çocuklar üzülüyor, 'anne gitme bak hastasın' diyorlar, ben de 'gitmeden olmaz' diyorum. Ameliyatımı bile Pavli için erteledim" diye konuştu.