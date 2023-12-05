Tunceli'deki tarihi Ambar Kalesi'nin kalıntıları Urartulardan izler taşıyor
Tunceli'de meşe ormanları arasındaki kayalık alan üzerine inşa edilen Ambar Kalesi'nin kalıntıları Urartu döneminden izler taşıyor.
Kalelerin yanı sıra tarihi çeşme, cami, kilise ve köprülerin yaygın görüldüğü Tunceli'de, yapılan bilimsel araştırmalarla geçmiş medeniyetlere ait izler sürülüyor.
Kent merkezine 12 kilometre uzaklıkta, meşe ormanları arasındaki kayalık üzerine kurulu Ambar Kalesi'nde, sur temel yatakları, çok odalı kaya mezarı, harçlı sur duvarları, burçlar, kaya basamakları, sarnıç ve kaya şapeli gibi kalıntılar yer alıyor.