Tunceli'deki tarihi Ambar Kalesi'nin kalıntıları Urartulardan izler taşıyor

"ERZİNCAN'DAKİ ŞİRİNLİKALE, TAŞBULAK VE PEKERİÇ KALELERİYLE BENZERDİR"

Kaya mezarların genellikle ayrıcalıklı kişiler ve sülaleler için inşa edildiğini anlatan Danışmaz, şöyle konuştu:

"Ayrıca bu mezarların bulundukları yerler yani kalelerin sitadel bölümünde yer alması, mezar sahiplerinin kaleyle bir bağlantısı olduğunu gösteriyor. Aslında bunun en belirgin örneği de Urartu'nun başkenti Van Kalesi mezarlarında bulunmaktadır. Ambar Kalesi boyutları bakımından içesinde çok odalı kaya mezarı bulunan Tunceli'deki Mazgirt Kaleköy kalesi ile Erzincan'daki Şirinlikale, Taşbulak ve Pekeriç kaleleriyle benzerdir."