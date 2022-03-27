Tunceli'nin karla kaplı zirveleri trekking ve fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor

Haberler - Anadolu Ajansı | 27.03.2022 - 15:06

Tunceli'nin karla beyaza bürünen zirveleri, her yıl farklı illerden trekking ve fotoğraf tutukunlarını ağırlıyor. Zirveye tırmanmayı başaran ziyaretçiler, doğayla iç içe keyifli vakit geçirerek fotoğraf çekiyor.

Tunceli'nin karla kaplı zirveleri trekking ve fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor - 1

'de ilkbaharın gelişiyle trekking ve fotoğraf tutkunları, gezi turları düzenlemeye başladı.

Tunceli'nin karla kaplı zirveleri trekking ve fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor - 2

Sarp dağların arasında kurulu kent, el değmemiş güzellikleriyle yılın her döneminde çevre il ve ilçelerden ziyaretçi ağırlıyor.

Tunceli'nin karla kaplı zirveleri trekking ve fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor - 3

İlkbahar ve yaz aylarında çeşit çeşit açan çiçeklerle rengarenk olan şehir, sonbaharda kızılın tonları, kışın ise kar örtüsüyle görülmeye değer güzellikler sunuyor.

Tunceli'nin karla kaplı zirveleri trekking ve fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor - 4

Rafting ve kano sporlarının yanı sıra yamaç paraşütü etkinliklerine de elverişli olan kent, son yıllarda trekking ve fotoğrafçılık faaliyetleriyle de dikkati çekiyor.

Tunceli'nin karla kaplı zirveleri trekking ve fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor - 5

Haftalık turlarla farklı illerden kente gelen trekking ve fotoğraf tutkunları, yöredeki rehberler eşliğinde Munzur, Mercan, Zel, Sülbüs, Süpürgeç ve Sultan Baba gibi dağlara tırmanıyor.

Tunceli'nin karla kaplı zirveleri trekking ve fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor - 6

Zorlu yolculuklarla karla kaplı zirvelere ulaşan ziyaretçiler, doğayla iç içe keyifli vakit geçirip fotoğraf çekiyor.

Tunceli'nin karla kaplı zirveleri trekking ve fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor - 7

Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Tunceli Temsilcisi İskender Doğan, Tunceli doğasının her mevsim farklı güzelliklere büründüğünü söyledi.

Kentteki birçok dağın halen keşfedilmediğini belirten Doğan, "İlimizde özellikle yayla turizmi dağcılıkta daha da ön planda. Her hafta zirve tırmanışları yapıyoruz. Tüm dağcı dostlarımızın ilimize gelmelerini ve bu dağlara tırmanmalarını bekliyoruz" dedi.

Tunceli'nin karla kaplı zirveleri trekking ve fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor - 8

"MUNZUR DAĞLARI'NDA KAYA TIRMANIŞI ROTALARI HAZIRLAYACAĞIZ"

Doğan, Milli dağcı Tunç Fındık'ın da geçen sene Tunceli zirvelerine tırmandığını söyleyerek, "Herhangi bir sıkıntı olmazsa temmuz ayında 5 kişilik ekiple Munzur Dağları'nda kaya tırmanışı rotaları hazırlayacağız" diye konuştu.

Tunceli'nin karla kaplı zirveleri trekking ve fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor - 9

Fotoğrafçı Malik Kaya, Tunceli coğrafyasının yurt içi ve yurt dışında yaşayanların ilgisini çektiğini söyledi.

Tunceli'deki tarihi ve doğal güzelliklerin turizme katkı sunduğunu anlatan Kaya, "Coğrafyamızdaki bütün dağlara tırmanışlar yaptık, her yıl bunu tekrar etmeye çalışıyoruz. En güzel yerler ve en güzel çiçekler zirvelerde. Onları kendi fotoğraf makinemizle ve kameramızla çekip internetten sunuyoruz" şeklinde konuştu.

Tunceli'nin karla kaplı zirveleri trekking ve fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor - 10

Doğa tutkunu Aysel Fox da her yıl İngiltere'den memleketi Tunceli'ye gezmeye geldiğini, Süpürgeç Dağı'na yaptıkları tırmanışla karın ve güneşin keyfini çıkardığını söyledi.

Tunceli'nin karla kaplı zirveleri trekking ve fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor - 11

İŞTE TUNCELİ'NİN KARLA KAPLI ZİRVELERİNDEN YANSIYAN GÖRÜNTÜLER...

Tunceli'nin karla kaplı zirveleri trekking ve fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor - 12
Tunceli'nin karla kaplı zirveleri trekking ve fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor - 13
Tunceli'nin karla kaplı zirveleri trekking ve fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor - 14
Tunceli'nin karla kaplı zirveleri trekking ve fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor - 15
Tunceli'nin karla kaplı zirveleri trekking ve fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor - 16
Tunceli'nin karla kaplı zirveleri trekking ve fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor - 17
Tunceli'nin karla kaplı zirveleri trekking ve fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor - 18

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