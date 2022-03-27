Tunceli'nin karla kaplı zirveleri trekking ve fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor

Fotoğrafçı Malik Kaya, Tunceli coğrafyasının yurt içi ve yurt dışında yaşayanların ilgisini çektiğini söyledi.

Tunceli'deki tarihi ve doğal güzelliklerin turizme katkı sunduğunu anlatan Kaya, "Coğrafyamızdaki bütün dağlara tırmanışlar yaptık, her yıl bunu tekrar etmeye çalışıyoruz. En güzel yerler ve en güzel çiçekler zirvelerde. Onları kendi fotoğraf makinemizle ve kameramızla çekip internetten sunuyoruz" şeklinde konuştu.