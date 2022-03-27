Tunceli'nin karla kaplı zirveleri trekking ve fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor

Haberler - Anadolu Ajansı | 27.03.2022 - 15:06
Tunceli'de ilkbaharın gelişiyle trekking ve fotoğraf tutkunları, gezi turları düzenlemeye başladı.
Sarp dağların arasında kurulu kent, el değmemiş güzellikleriyle yılın her döneminde çevre il ve ilçelerden ziyaretçi ağırlıyor.
İlkbahar ve yaz aylarında çeşit çeşit açan çiçeklerle rengarenk olan şehir, sonbaharda kızılın tonları, kışın ise kar örtüsüyle görülmeye değer güzellikler sunuyor.
Rafting ve kano sporlarının yanı sıra yamaç paraşütü etkinliklerine de elverişli olan kent, son yıllarda trekking ve fotoğrafçılık faaliyetleriyle de dikkati çekiyor.
Haftalık turlarla farklı illerden kente gelen trekking ve fotoğraf tutkunları, yöredeki rehberler eşliğinde Munzur, Mercan, Zel, Sülbüs, Süpürgeç ve Sultan Baba gibi dağlara tırmanıyor.
Zorlu yolculuklarla karla kaplı zirvelere ulaşan ziyaretçiler, doğayla iç içe keyifli vakit geçirip fotoğraf çekiyor.
Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Tunceli Temsilcisi İskender Doğan, Tunceli doğasının her mevsim farklı güzelliklere büründüğünü söyledi.
Kentteki birçok dağın halen keşfedilmediğini belirten Doğan, "İlimizde özellikle yayla turizmi dağcılıkta daha da ön planda. Her hafta zirve tırmanışları yapıyoruz. Tüm dağcı dostlarımızın ilimize gelmelerini ve bu dağlara tırmanmalarını bekliyoruz" dedi.
Doğan, Milli dağcı Tunç Fındık'ın da geçen sene Tunceli zirvelerine tırmandığını söyleyerek, "Herhangi bir sıkıntı olmazsa temmuz ayında 5 kişilik ekiple Munzur Dağları'nda kaya tırmanışı rotaları hazırlayacağız" diye konuştu.
Fotoğrafçı Malik Kaya, Tunceli coğrafyasının yurt içi ve yurt dışında yaşayanların ilgisini çektiğini söyledi.
Tunceli'deki tarihi ve doğal güzelliklerin turizme katkı sunduğunu anlatan Kaya, "Coğrafyamızdaki bütün dağlara tırmanışlar yaptık, her yıl bunu tekrar etmeye çalışıyoruz. En güzel yerler ve en güzel çiçekler zirvelerde. Onları kendi fotoğraf makinemizle ve kameramızla çekip internetten sunuyoruz" şeklinde konuştu.
Doğa tutkunu Aysel Fox da her yıl İngiltere'den memleketi Tunceli'ye gezmeye geldiğini, Süpürgeç Dağı'na yaptıkları tırmanışla karın ve güneşin keyfini çıkardığını söyledi.