Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2023 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar)

Bu ödül sadece plajlar için değil, aynı zamanda marinalar ve yatlar için de verilmektedir. Mavi Bayrak Ödülü'nü alabilmek için, plajlar için 33 ve marinalar için 25 kriterin sağlanması gerekmektedir.

Plajlardan 15 günlük aralar ile sezon boyunca deniz suyu numunesi alınmakta, mikrobiyolojik düzeyde ve üç parametrede analizler yapılmaktadır.

Bu analizler "Avrupa Birliği Yüzme Suyu Direktifleri" kapsamında değerlendirilmektedir.