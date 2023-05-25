Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2023 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar)

Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi, 2023 yılı Mavi Bayrak ödüllerini açıkladı. Bu yıl Türkiye 551 plaj, 23 marina, 14 turizm teknesi ve 10 bireysel yatla dünya üçüncüsü oldu.
Elde edilen başarıda Antalya 231 plaj, 5 marina, 14 turizm teknesi ile en çok Mavi Bayrak getiren il oldu.
551 plajıyla Türkiye, dünyanın en çok mavi bayraklı 3. ülkesi konumunda. Listede 621 plajla İspanya birinci, 581 plajla Yunanistan ikinci durumda. 427 mavi bayraklı plaja sahip İtalya Türkiye'nin ardından 4. sırada yer alırken, Fransa 419 plajıyla 5. sırada bulunuyor.
Bu yıl Mavi Bayraklı plaj sayıları; Antalya'da 231, Muğla'da 110, İzmir’de 63, Balıkesir’de 46, Aydın'da 35, Samsun'da 13, Çanakkale'de 12, Mersin’de 11, Kocaeli'de 9’a yükseldi. Bu şehirlerin ardından Tekirdağ 6, Bartın 3, Ordu 2, Bursa 2, Zonguldak 2, Düzce 1, İstanbul 1, Sakarya 1, Kırklareli 1, Van 1 ve Edirne 1 plajıyla mavi bayrak almaya hak kazandı.
İşte Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) verileriyle hazırladığı Türkiye'nin Mavi Bayraklı plajlarının tam listesi...
Ülkemizin turizm gözdesi Antalya 231 mavi bayraklı plajıyla listenin ilk sırasında yer alıyor.
İşte Antalya'nın mavi bayraklı plajları...
İzmir 66 mavi bayraklı plajıyla üçüncü şehir konumunda. Şehirde ayrıca 4 mavi bayraklı marina bulunuyor.
Balıkesir'de 31 adet mavi bayraklı plaj, 1 adet mavi bayraklı marina ve 2 mavi bayraklı yat bulunuyor.
İşte Balıkesir'in mavi bayraklı plajları...
Aydın'da 36 mavi bayraklı plaj ve 2 mavi bayraklı marina bulunuyor.
Karadeniz'in turizm cenneti Samsun'da 13 plaj mavi batrak almaya hak kazandı.
Çanakkale'de 12 mavi bayraklı plaj bulunuyor.
İşte Çanakkale'nin mavi bayraklı plajlarının tam listesi...
Mersin'de 11 mavi bayraklı plaj ve 1 mavi bayraklı marina bulunuyor.
İşte Mersin'de gidilebilecek mavi bayraklı plajlar...
Kocaeli'de 7 adet mavi bayraklı plaj bulunuyor...
Türkiye, ödüle hak kazanan 23 marina bulunuyor. D-Marin'in Didim, Göcek ve Turgutreis'te bulunan 3 marinası, bu yıl da Mavi Bayrak’ı dalgalandırmaya devam edecek.
Dünyada 46 ülkenin dahil olduğu 'Mavi Bayrak Programı' 1987 yılında uluslararası alanda yürütülmeye başlandı. Türkiye ise programa 1993 yılında dahil oldu. Bugün 30’u Avrupa’da olmak üzere dünyada 48 ülkede uygulanmaktadır.
Mavi Bayrak, Çevre yönetimine önem verildiğini, Çevre bilincinin oluşturulmasına yönelik etkinliklerin yapıldığını, deniz suyunun temizliğini, plaj veya marinayı kullananların ihtiyaçlarına cevap verecek donanım ve güvenliğe sahip olduğunun garantisi niteliğindedir.
Bu ödül sadece plajlar için değil, aynı zamanda marinalar ve yatlar için de verilmektedir. Mavi Bayrak Ödülü'nü alabilmek için, plajlar için 33 ve marinalar için 25 kriterin sağlanması gerekmektedir.
Plajlardan 15 günlük aralar ile sezon boyunca deniz suyu numunesi alınmakta, mikrobiyolojik düzeyde ve üç parametrede analizler yapılmaktadır.
Bu analizler "Avrupa Birliği Yüzme Suyu Direktifleri" kapsamında değerlendirilmektedir.