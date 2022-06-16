Unutulmaz filmlerin çekildiği sahiller

Haberler - ntv.com.tr | 16.06.2022 - 14:50

Dünyanın en renkli ve gözalıcı plajlarında çekilen unutulmaz birçok film var. İşte, Marilyn Monroe’nun Bazıları Sıcak Sever filminin çekildiği güneşli San Diego sahilinden Karayip Korsanları'nın çekildiği St Andrews adası plajlarına kadar unutulmaz filmlerin meşhur sahilleri...

Unutulmaz filmlerin çekildiği sahiller - 1

: Bazıları Sıcak Sever (1959)

Bazıları Sıcak Sever, 1959 yılında Billy Wilder tarafından çekilen ve başrollerinde Marilyn Monroe, Tony Curtis ve Jack Lemmon'un oynadığı bir komedi filmi. 

Filmin çekildiği sahil tam anlamıyla parıldıyor.

Unutulmaz filmlerin çekildiği sahiller - 2

Coronada Plajı, San Diego

Unutulmaz filmlerin çekildiği sahiller - 3

Film: Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti (2003)

Küçük Petit Tabac adası, Tobago Cays takımadasının bir parçası ve Karayip Korsanları'nda filminde Jack Sparrow karakteri filmde burada mahsur kalır.

Unutulmaz filmlerin çekildiği sahiller - 4

Petit Tabac, St Vincent ve Grenadinler

Unutulmaz filmlerin çekildiği sahiller - 5

Film: Ateş Arabaları (1981)

Çok sayıda Oscar ödülü alan 1981 yapımı Ateş Arabaları filmi, bu iki mil uzunluğundaki güzel plajda çekildi. 

Hatta plajın tuvaleti Yılın Ulusal Loo Ödülleri'nde altın madalya kazandı.

Yılın Loo Ödülleri 1987'de başlayarak devam eden ve Birleşik Krallık’taki en iyi tuvaletleri belirleyen ödüllü bir yarışma.

Unutulmaz filmlerin çekildiği sahiller - 6

Batı Kumları Plajı, St Andrews

Unutulmaz filmlerin çekildiği sahiller - 7

Film: Harry Potter ve Ölüm Yadigarları (2010)

Serinin 7. filmi olan Ölüm Yardigarları’nın ilk bölümündeki Harry Potter ve Dobby karakterinin birçok sahnesi bu sahilde çekildi.

Tatlı Su Batı Sahili, en iyi sörf noktalarından biri ve uçurtma uçurmak içinde ideal bir sahil.

Unutulmaz filmlerin çekildiği sahiller - 8

Tatlı Su Batı Sahili Pembrokeshire

Unutulmaz filmlerin çekildiği sahiller - 9

Film: Define Avcıları (1985)

Macera komedi türündeki Define Avcıları filminin ilk sahneleri Cannon Plajı’nda çekildi.

Filmde, Fratelli'ler polisten kaçmak için bu sahile gidiyor ve daha sonra bir hazine haritası buluyor.

Unutulmaz filmlerin çekildiği sahiller - 10

Cannon Plajı, Oregon

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER