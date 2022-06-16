Unutulmaz filmlerin çekildiği sahiller

Film: Harry Potter ve Ölüm Yadigarları (2010)

Serinin 7. filmi olan Ölüm Yardigarları’nın ilk bölümündeki Harry Potter ve Dobby karakterinin birçok sahnesi bu sahilde çekildi.

Tatlı Su Batı Sahili, en iyi sörf noktalarından biri ve uçurtma uçurmak içinde ideal bir sahil.