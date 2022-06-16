Unutulmaz filmlerin çekildiği sahiller

Haberler - ntv.com.tr | 16.06.2022 - 14:50
Film: Bazıları Sıcak Sever (1959)
Bazıları Sıcak Sever, 1959 yılında Billy Wilder tarafından çekilen ve başrollerinde Marilyn Monroe, Tony Curtis ve Jack Lemmon'un oynadığı bir komedi filmi.
Filmin çekildiği sahil tam anlamıyla parıldıyor.
Coronada Plajı, San Diego
Film: Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti (2003)
Küçük Petit Tabac adası, Tobago Cays takımadasının bir parçası ve Karayip Korsanları'nda filminde Jack Sparrow karakteri filmde burada mahsur kalır.
Petit Tabac, St Vincent ve Grenadinler
Film: Ateş Arabaları (1981)
Çok sayıda Oscar ödülü alan 1981 yapımı Ateş Arabaları filmi, bu iki mil uzunluğundaki güzel plajda çekildi.
Hatta plajın tuvaleti Yılın Ulusal Loo Ödülleri'nde altın madalya kazandı.
Yılın Loo Ödülleri 1987'de başlayarak devam eden ve Birleşik Krallık’taki en iyi tuvaletleri belirleyen ödüllü bir yarışma.
Batı Kumları Plajı, St Andrews
Film: Harry Potter ve Ölüm Yadigarları (2010)
Serinin 7. filmi olan Ölüm Yardigarları’nın ilk bölümündeki Harry Potter ve Dobby karakterinin birçok sahnesi bu sahilde çekildi.
Tatlı Su Batı Sahili, en iyi sörf noktalarından biri ve uçurtma uçurmak içinde ideal bir sahil.
Tatlı Su Batı Sahili Pembrokeshire
Film: Define Avcıları (1985)
Macera komedi türündeki Define Avcıları filminin ilk sahneleri Cannon Plajı’nda çekildi.
Filmde, Fratelli'ler polisten kaçmak için bu sahile gidiyor ve daha sonra bir hazine haritası buluyor.
Cannon Plajı, Oregon