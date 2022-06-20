Ürdün'de Osmanlı'dan kalma 180 yıllık tarihi yapı: İskandarani

Salt, Ürdün Haşimi Krallığının en büyük dördüncü kenti olarak kabul ediliyor. Büyük İskender zamanında kenti ele geçirip bir tapınak inşa ettiren Yunan komutana atıfla kentin ismi ‘Saltos’ olarak da biliniyor.

Salt kentinin sembollerinden biri olarak kabul edilen İskandarani adlı tarihi yapı, Türk asıllı mirasçıları tarafından aslına uygun olarak elden geçirilerek kafe olarak hizmete sunulmuş.