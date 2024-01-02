Yarı yıl tatilinde (sömestir) İstanbul'da çocuklar için en eğlenceli adresler
İstanbul, çocuklar için sömestir tatillerini değerlendirebilecekleri birbirinden eğlenceli, eğitici ve öğretici etkinliklere ev sahipliği yapıyor. İşte çocuklarla gidilebilecek yarıl yıl etkinliği adresleri...
MİNİATÜRK
Antik Çağ'dan Roma'ya ve Bizans'a, Selçuklu'ya Osmanlı'ya değin, bu topraklarda hüküm sürmüş ve iz bırakmış her medeniyetin kültürlerinden günümüze kalan zengin mimari mirası bir araya getiren Haliç'teki Miniatürk, masalsı bir yolculuğa çıkmak isteyen çocukları ağırlıyor.