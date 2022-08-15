Yaylacı Hüseyin Firez kar tünellerinde gönüllü rehberlik yapıyor

TÜNELLERE 4 SAATLİK YÜRÜYÜŞÜN ARDINDAN ULAŞILIYOR

Sıcaklık nedeniyle bugünlerde en uzunu 100 metrelik olan tünelleri görmek isteyenleri zorlu bir yolculuğun beklediğini vurgulayan Firez, "Yahyalı tarafından gelmek isteyenler ilk olarak Göğoluk Yaylası'na ulaşır. Oradan 2 saatlik yürüyüşle vadinin girişine gelirler. Vadi girişinde bizim çadırdan sonra da 2 saatlik yürüyüşle kar tünellerine ulaşılır" dedi.

"Yolculuğun büyük bölümü Aksu Vadisi'nden akan ırmağın içerisinde geçiyor" diyen Firez, "Buraya en çok Ukraynalılar geliyor. Bunun dışında Rusya'dan ve Fransa'dan gelenler oldu. Türkiye'den de Mersin, Antalya, İstanbul, Ankara ve Kayseri'den gelen turistler var" diye konuştu.