Yazın Türkiye'nin en serin yerleri

Yaz aylarında deniz-kum-güneş tatili yapmak istemeyenler, daha serin iklimlere sahip bölgelere gitmeyi tercih edebiliyor. Peki, Türkiye'de yazın hangi bölgeler daha serin? İşte serin bir yaz tatili geçirmek için alternatif rotalar...

Yazın Türkiye'nin en serin yerleri - 1

Yedigöller

Bolu'nun Gölcük ve Mengen ilçeleri arasında yer alan Yedigöller Milli Parkı, serin bir ortamda doğa ile iç içe olmak isteyenler için ideal bir yer. Burada trekking yapabilir, kamp kurabilir veya göllerin etrafında piknik yapabilirsiniz.

N-LIFE HABERLERİ

Yazın Türkiye'nin en serin yerleri - 2

Karadeniz Bölgesi

Karadeniz Bölgesi genel olarak serin ve nemli bir iklime sahiptir. Trabzon, Rize, Artvin gibi illerdeki yaylalar ve ormanlık alanlar yaz aylarında serin bir kaçış noktası olabilir.

Yazın Türkiye'nin en serin yerleri - 3

Doğu Anadolu Bölgesi

Doğu Anadolu Bölgesi, yüksek rakımlı dağlarıyla serin bir iklim sunar. Erzurum, Kars, Ağrı gibi iller, yaz aylarında serin ve ferah bir ortam sağlar. Kars'taki Ani Kalesi, Ağrı'da İshak Paşa Sarayı gibi mutlaka görülmesi gereken yerler ziyaret edilerek dolu dolu bir kültür gezisi yapmak mümkün.

Yazın Türkiye'nin en serin yerleri - 4

Uludağ

Bursa ilinde bulunan Uludağ, yaz aylarında da serin bir ortam sunan popüler bir dağdır. Uludağ Milli Parkı'nda doğanın tadını çıkarabilir, doğa yürüyüşleri, piknik yapabilir veya dağ sporlarıyla ilgilenebilirsiniz.

Yazın Türkiye'nin en serin yerleri - 5

Abant

Bolu ilinde yer alan Abant Gölü ve çevresi, serin ve yeşil bir ortam sunuyor. Yaz aylarında buraya giderek göl kenarında yürüyüş yapabilir, doğa ile iç içe vakit geçirebilirsiniz.

DAHA FAZLA GÖSTER