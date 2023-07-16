Yazın Türkiye'nin en serin yerleri
Yaz aylarında deniz-kum-güneş tatili yapmak istemeyenler, daha serin iklimlere sahip bölgelere gitmeyi tercih edebiliyor. Peki, Türkiye'de yazın hangi bölgeler daha serin? İşte serin bir yaz tatili geçirmek için alternatif rotalar...
Yedigöller
Bolu'nun Gölcük ve Mengen ilçeleri arasında yer alan Yedigöller Milli Parkı, serin bir ortamda doğa ile iç içe olmak isteyenler için ideal bir yer. Burada trekking yapabilir, kamp kurabilir veya göllerin etrafında piknik yapabilirsiniz.