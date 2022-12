Yılbaşında nereye gidilir?

New York

Times Meydanı’nda toplanan binlerce kişilik kalabalığa karışmak, meydanın ortasında New Years Eve’s Ball Drop ritüelini görmek, unutulmaz bir eğlence anlamına geliyor. 1907’den beri her yılbaşında Times Meydanı’ndaki bir binanın tepesinden aşağıya dev kristal bir top indiriliyor. New Yorklular bu geleneğe “Ball-Drop” diyorlar. Meydanda ünlü şarkıcı ve grupların verdiği konserler, havai fişek gösterileri, konfeti gösterileri sabahın ilk ışıklarına kadar sürüyor.