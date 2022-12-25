Yılbaşında nereye gidilir?

Londra

Trafalgar Meydanı’ndaki sokak partileriyle yeni yıla girmenin tadı bir başka güzel. Saat tam 12’yi gösterdiğinde Big Ben‘in çanları çaldığında herkesin birbirini kutlaması coşkulu bir sahne yaşanmasına sebep oluyor. London Eye üzerinde gerçekleştirilen havai fişek gösterileri izlenmeye değer. Yılbaşında Londra’da opera ve müzikallerin kalbi olan Convent Garden ve sokak konserleriyle dolup taşan Leicester Meydanı eğlenmek için farklı seçenekler arayanlara hitap ediyor.