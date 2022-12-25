Yılbaşında nereye gidilir?

Yeni yıl zamanı ılık Akdeniz ikliminin etkisinde unutulmaz bir eğlence yaşamak için doğru adres Barcelona. Noel tatili boyunca sokaklar rengarenk, ışıl ışıl oluyor bu şehirde. İspanyollar, 31 Aralık gecesi saat 12’de ağızlarına bir düzine üzüm atma geleneğini yaşatıyorlar. Bunun onlara yıl boyunca iyi şans getireceğine inanıyorlar. Barcelona’nın en meşhur caddesi Las Ramblas’ta toplanan kalabalık, sabaha kadar eğlencenin tadını çıkarıyor.
Şehrin kalbi her zaman ve özellikle de yılbaşında Dam Meydanı’nda atıyor. Özgürlükler şehrinde eğlencenin dibine vurmak için herkese açık sokak partilerine katılabilirsiniz. Havai fişek gösterileri saatlerce sürüyor bu şehirde.
Berlin, yeni yıl coşkusunu tüm hücrelerinizde hissedebileceğiniz bir şehir. Işıl ışıl caddelerde sabaha kadar süren eğlencenin tadını çıkarmak için rotanızı Berlin’e çevirirseniz pişman olmazsınız. Her yılbaşında Brandenburg Kapısı’nda doruğa çıkan eğlencede havai fişek şenliği göz kamaştırıcı nitelikte.
Times Meydanı’nda toplanan binlerce kişilik kalabalığa karışmak, meydanın ortasında New Years Eve’s Ball Drop ritüelini görmek, unutulmaz bir eğlence anlamına geliyor. 1907’den beri her yılbaşında Times Meydanı’ndaki bir binanın tepesinden aşağıya dev kristal bir top indiriliyor. New Yorklular bu geleneğe “Ball-Drop” diyorlar. Meydanda ünlü şarkıcı ve grupların verdiği konserler, havai fişek gösterileri, konfeti gösterileri sabahın ilk ışıklarına kadar sürüyor.
Trafalgar Meydanı’ndaki sokak partileriyle yeni yıla girmenin tadı bir başka güzel. Saat tam 12’yi gösterdiğinde Big Ben‘in çanları çaldığında herkesin birbirini kutlaması coşkulu bir sahne yaşanmasına sebep oluyor. London Eye üzerinde gerçekleştirilen havai fişek gösterileri izlenmeye değer. Yılbaşında Londra’da opera ve müzikallerin kalbi olan Convent Garden ve sokak konserleriyle dolup taşan Leicester Meydanı eğlenmek için farklı seçenekler arayanlara hitap ediyor.
Karla bütünleştirdiğimiz yılbaşı için beyazlara bürünmüş bir atmosferde yeni yıla girme şansı... Karla kaplı Kızıl Meydan’da, soğuk hava, eğlencenin masalsı bir hava içinde doruğa ulaşmasına engel olmuyor. Saat 12’de görkemli havai fişek gösterileri eğlenceye eşlik ediyor.
Çek Cumhuriyeti'nin geleneksel nitelikli yılbaşı kutlamalarına tanık olmak tarifsiz bir tat. Kentin simgesel yapısı Charles Köprüsü üzerinde havai fişeklerin seyrine dalmak ve tarihi dokuların hakim olduğu sokaklarda eğlencenin tadına varmak bambaşka bir deneyim.
Yılbaşını yazlık giysiler içinde Coppacabana sahillerinde karşılamaya ne dersiniz? Halk ve turistlerin bir araya geldiği yeni yıl kutlamalarında, tüm sahil boyunca geleneksel Brezilya yemeklerinden tatmak mümkün. Fonda samba müziği ve karşınızda havai fişekler, unutulmaz bir yılbaşını garantiliyor.
Avrupa’nın en romantik şehri olarak kabul ediliyor Paris. Siz bir de bu şehri yılbaşında görün. Sokaklar, sanatçıların katkılarıyla süsleniyor, ışıklandırılıyor. Sokaklardaki küçük Noel pazarları çok eğlenceli. 31 Aralık gecesi eğlence Eyfel Kulesi’nde çevresinde ve Champs-Elysees Bulvarı’nda zirveye ulaşıyor.