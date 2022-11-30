122 yıl önce bugün Oscar Wilde "Birimiz gitmeli" diyerek intihar etti (Oscar Wilde kimdir?)

OSCAR WILDE'IN TEK ROMANI

Operet prodüktörü D’Oyly Carte’nin finanse ettiği başarılı bir Amerika turundan sonra üç ciltlik kısa öyküleri ve Dorian Gray’in Portresi ile ünlendi. Bu eser onun tek romanı oldu. Yazarın şöhreti son derece popüler toplumsal oyunlarıyla mühürlendi: Ciddi Olmanın Önemi, İdeal Bir Koca, Önemsiz Bir Kadın ve Leydi Windermere’in Hayranı.

Oscar Wilde’ın bu çizgi romanla yeniden keşfedilen klasiği 'Dorian Gray’in Portresi', bugün de en ünlü eserlerinden biri olmayı sürdürüyor.